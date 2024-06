Aandacht voor veilig zwemmen in open water

Het buitenzwemseizoen is weer begonnen. De populariteit van zwemmen in open water stijgt, maar zwemmers zijn zich niet altijd bewust van de risico’s. Om verdrinking in open water te voorkomen start de campagne ‘Wie checkt jou?’, met daarbij een campagneplan en toolkit voor gemeenten.

Nederland telt zo’n 750 officiële en tal van officieuze zwemplekken, waar mensen zomers en soms het hele jaar door een duik nemen. Zwemmen in open water is echter niet zonder risico. Elk jaar verdrinken in Nederland mensen in open water, en nog veel vaker worden zwemmers in nood geholpen door hulporganisaties ter plekke.

Vorig jaar verdronken er in Nederland 105 mensen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij gaat het om 73 inwoners en 32 niet-inwoners, zoals toeristen of bijvoorbeeld werknemers die hier tijdelijk verblijven. Bijna driekwart van deze mensen (74 procent) overleed door verdrinking in open water.

‘Wie checkt jou?’

Om het aantal verdrinkingen te verminderen is het Nationaal Plan Zwemveiligheid opgesteld. Een aantal organisaties, zoals de Nationale Raad Zwemveiligheid, Reddingsbrigade Nederland en KNRM, werkt daarin samen met Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten aan het verbeteren van de zwemveiligheid. De komende jaren worden onder de naam ‘Veilig in en uit het water’ verschillende kortdurende campagnes over zwemveiligheid gelanceerd. De campagne ‘Wie checkt jou?’ is hiervan de eerste. Hierbij staat gedragsverandering centraal en wordt een handelingsperspectief gegeven.

Campagneplan

Voor gemeenten die aan de deze campagne mee willen doen is er een campagneplan beschikbaar. Het idee achter ‘Wie checkt jou?’ is om mensen aan te sporen na te gaan welke opties ze hebben om hun eigen veiligheid te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te vragen een oogje in het zeil te houden. Ook als ze zulke opties niet hebben, kan de campagne bijdragen aan een groter bewustzijn over de risico’s van zwemmen in open water.

Toolkit

Er is ook een toolkit voorhanden, met daarin campagnematerialen. Zo zijn er posters, vlaggen, een banier, ansichtkaarten en content voor sociale media. Deze uitingen kunnen worden gebruikt door gemeenten. Gemeenten kunnen de toolkit via de mail aanvragen bij de afdeling communicatie van de Nationale Raad Zwemveiligheid (via communicatie@nrz-nl.nl).

Meer informatie over zwemmen en zwemveiligheid staat in de algemene Toolkit zwemmen & zwemveiligheid.