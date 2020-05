Burgemeesters en horeca op ramkoers voor Hemelvaart

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen niet dat strandtenten en andere horeca vóór 1 juni bezoekers toelaten. Maar in Den Haag hebben ze daaraan geen boodschap, maakten exploitanten al duidelijk. Alle ogen zijn nu gericht op het kabinet.

Voorzitter Hubert Bruls van de veiligheidsregio’s klonk gisteravond helder over 1 juni: ‘Dat is al ingewikkeld genoeg. Het is verstandig ons aan die datum te houden. We moeten de tijd nemen om per dorp of stad de maatregelen rond de horeca goed te regelen. Ik ben blij dat we daarvoor nog zeker een week hebben.’

Kabinet beslist vandaag

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s spraken maandag over de details van het maatregelenpakket dat op 1 juni moet ingaan. Vorige week waren ze na het beraad ‘vol vertrouwen’ over de opening van de terrassen op die datum. Vandaag beslist het kabinet over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Het Veiligheidsberaad beveelt het kabinet aan het advies over te nemen dat horeca niet eerder dan 1 juni opengaat en pas vanaf het middaguur. Premier Rutte liet eerder doorschemeren dat het bespreekbaar is om mogelijk het hele pinksterweekend open te zijn. Maar volgens bronnen in Den Haag wordt het advies van de burgemeesters overgenomen. Het kabinet wil ook niet dat de horeca vanaf middernacht opent. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd.

Het wordt een landelijk beleid met regionale verschillen, aldus minister Grapperhaus van Veiligheid. Hij gaat niet in op de bijeenkomst met de burgemeesters, omdat hij niet wil vooruitlopen op de beslissingen van het kabinet. Wel laat hij weten dat de ministers nog steeds ‘voornemens zijn om de horeca per 1 juni beperkt te openen’.

Geen uitzonderingen

Verschillende strandtenten, cafés en andere horecagelegenheden hebben aangegeven al voor het pinksterweekeinde of zelfs al met hemelvaart open te willen gaan. Volgens hen kan het op een veilige manier. Zoals de strandtentexploitanten in Den Haag die morgen gedeeltelijk open wilden gaan. Maar hier is de Veiligheidsregio heel duidelijk over: ‘geen uitzonderingen voor horeca aan het strand’.

De Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen reageert verbijsterd. ‘Ik snap er niets meer van. Ik ben van mijn stoel gevallen toen ik het las,’ zegt voorzitter André Triep. ‘Mensen mogen wel naar winkels en bouwmarkten. Maar hier is geen echt gevaar voor besmetting. We hebben een zee aan ruimte. We kunnen de strandbedjes ook op drie meter afstand zetten.’



Triep zegt dat hij en zijn collega’s hoe dan ook woensdag opengaan. De gemeente laat aan RTL Nieuws weten dat strandtenthouders, als ze open gaan woensdag, een bestuurlijke boete kunnen krijgen oplopend van 10.000 tot maximaal 50.000 euro.

Landelijke lijn

De burgemeesters willen een landelijke lijn. Zij gaven bovendien aan dat de horeca in Nederland niet in een stramien is te regelen. ‘Het is maatwerk. Er zijn binnensteden met prachtige straatjes waar je een terras niet kunt uitbreiden, omdat je er dan simpelweg niet langs kunt lopen. In een gemeente met veel ruimte kan dat wel. Overal geldt dat anderhalve meter afstand houden de regel is,’ stelt Bruls. Daarom vindt hij dat alle gemeentes in overleg moeten met de ondernemers.

Volgens Bruls zijn er altijd al verschillen geweest in openingstijden of andere regels. ‘Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. En ik geloof er niet in dat iemand uit Groningen naar Limburg rijdt voor een kop koffie. Wij hebben een doel: corona tegengaan. Dat betekent drukte vermijden.’ Hierover is Grapperhaus heel duidelijk. ‘Nederland doet het onwijs goed. Hierop kon ik weken geleden alleen maar hopen.’

Geleidelijk opbouwen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreurt het dat de eet- en drinkgelegenheden niet al hun deuren tijdens het pinksterweekend mogen openen. ‘Elke dag dat de sluiting langer duurt, is er een te veel,’ stelt de vereniging. Wij hadden aangegeven: laat ons voor het pinksterweekend opengaan. Dat is ook een manier van geleidelijk opbouwen. Met alle maatregelen is er geen reden waarom dat niet zou kunnen,’ aldus een woordvoerder.

Proefdraaien

De Bredase horeca ontwikkelde een plan om op 25 mei te gaan proefdraaien. Met de steun van gemeente, handhaving en politie hebben zij bij het kabinet aangeboden een oefendag voor de rest van Nederland te houden, meldt Omroep Brabant. De gemeente hoopt dat het plan een dezer dagen wordt goedgekeurd.