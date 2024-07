Eikenprocessierups: in het noorden lijkt sprake van toename

Afgelopen jaren nam de overlast van de eikenprocessierupsen af, na intensieve acties en beheersmaatregelen van gemeenten. In de noordelijke helft van het land lijkt nu het aantal rupsen weer toe te nemen. Gemeenten wordt daarom opnieuw gevraagd om het aantal rupsen in de eiken door te geven.

In Nederland was er de afgelopen jaren veel overlast van de eikenprocessierups. Gemeenten hebben dan ook veel gedaan aan de bestrijding en beheersing van deze jeukrups. Met resultaat, want de opmars lijkt onder controle.

Grondnesten onzekere factor

Het aantal eikenprocessierupsen en daarmee de overlast nam sterk af. De voorspelling was daarom dat de plaagdruk laag zou zijn, met de kanttekening dat grondnesten van de rupsen nog een onzekere factor waren. Er werden vorig jaar namelijk weer minder nesten aangetroffen in de eikenbomen dan in 2022, zo schrijven de experts van Kenniscentrum Eikenprocessierups op Nature Today. Het aantal eikenprocessievlinders in feromoonvallen was overigens wel 16 procent hoger dan in 2022, maar nog steeds is dat een laag niveau. Het aantal vlinders in de zuidelijke helft van Nederland was met 1,6 vlinders per val wel beduidend lager dan de 14 vlinders per val in de noordelijke provincies.

Meer rupsen in noorden

De vraag is dan ook of de populatie opnieuw gaat stijgen. Hoewel de monitoring nog in volle gang is, lijkt het erop dat het aantal rupsen in het zuiden en westen laag is, maar dat de aantallen in de noordelijke provincies duidelijk hoger liggen. Op verschillende plekken is er zelfs sprake van zware aantasting, zo schrijft het natuurplatform. Het kan zijn dat de rupsen hier recent uit de bodem kropen. ‘Plakkaten met rupsen en lage nestvorming duiden daarom op de aanwezigheid van grondnesten.’

Hulp gevraagd

Gemeenten wordt, net als boombeheerders en publiek, gevraagd om te helpen bij het monitoren van de rupsen die zich dit jaar al vroeg lieten zien. De bedoeling hierbij is dat je minimaal 30 eiken telt en hiervan doorgeeft of er rupsen in zitten. De telling kan worden doorgeven op straat-, wijk, of gemeenteniveau via een speciaal online formulier. Gemeenten die al een eigen inventarisatie maakten, kunnen direct de totalen voor de hele gemeente invoeren. Op de plaagdrukkaart kan de plaagdruk van eikenprocessierupsen in de geïnventariseerde gebieden worden bekeken. Het aantal bomen met rupsennesten geeft een inzicht in de actuele plaagdruk.

Prognose volgend jaar

Voor de prognose van volgend jaar zijn de grondnesten een onzekere factor. Door het aantal vlinders te monitoren, kan die prognose beter worden. Hier is meer aandacht voor, omdat niet alle vlinders in hetzelfde jaar uitvliegen (en eitjes worden afgezet).