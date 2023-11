Lage plaagdruk eikenprocessierups verwacht in 2024

In 2024 zal de plaagdruk van de eikenprocessierups over het algemeen laag zijn, zo is de verwachting. Noordelijke gemeenten kunnen nog wel last krijgen van de jeukrups. Ook kunnen de rupsen die langer in de grond blijven zitten, nog roet in het eten gooien.

Dat schrijven experts van het Kennisplatform Eikenprocessierups op Nature Toda, op basis van onderzoek waarbij eikenprocessievlinders werden gemonitord. ‘Deze vlinderdichtheid laat zien dat we aankoersen op een lage plaagdruk van de eikenprocessierupsen in 2024.’

Noorden hoogste vlinderdichtheid

Voor het onderzoek werden feromoonvallen opgehangen door heel Nederland, met de bedoeling om vlinders in de val te lokken. Het aantal vlinders per val geeft een indicatie voor hoeveel eitjes er afgezet zijn door de vrouwtjes, en hoe groot de plaagdruk het daaropvolgende voorjaar kan zijn. Gemiddeld werden tien eikenprocessievlinders per val gevangen.

‘Het aantal gevangen vlinders dit jaar ligt landelijk 16 procent hoger dan de 8,5 vlinders per val van vorig jaar. De toename is echter niet statistisch significant,’ zo schrijft het kenniscentrum. De gemiddelde vlinderdichtheid in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel) en in Flevoland lag met veertien vlinders per val namelijk beduidend hoger dan het gemiddelde van 1,6 vlinders per val in de andere provincies.

Lage plaagdruk in 2023

Dit jaar werden slechts in zeven procent van de eiken nesten aangetroffen van de rups. Dit percentage lag nog iets lager dan de negen procent in 2022, en flink lager dan in het piekjaar 2019. Toen kwam de teller uit op 53 procent.

Gemiddeld was de plaagdruk in 2023 dus laag, maar op een aantal locaties werden er toch grote aantallen rupsen aangetroffen. ‘Het zijn dit jaar vooral de noordelijke provincies, waarbij in door eiken gedomineerde gebieden de incidentele zware aantastingen zijn waargenomen.’ In Zuid Holland gold dit voor het gebied rond snelwegen. In Noord-Holland is slechts vier procent van de eiken aangetast en is volgens de onderzoekers bovendien sprake van een afnemende trend.

Uitkomen van grondnesten

Een onzekere factor is dat eikenprocessierupsen die in een verlengde rustfase in de grond zitten, onverwacht in juni volgend jaar tevoorschijn kunnen komen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de plaagdruk alsnog oploopt. Hoeveel rupsen er waar in de grond zitten en hoe lang ze daar blijven is niet duidelijk. Duidelijk is volgens de onderzoekers in ieder geval wel ‘dat het belangrijk is om jaarrond de populatieontwikkeling te volgen om zo de eikenprocessierups beheersbaar te houden en overlastsituaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Invasieve exoten bestrijden

In Nederland is er de afgelopen jaren veel overlast geweest van de eikenprocessierups. Gemeenten doen veel aan de bestrijding van deze jeukrups. Met resultaat, want de opmars lijkt onder controle. Ondertussen timmeren andere invasie exoten aan de weg. Zo is de Amerikaanse rivierkreeft aan een ware opmars bezig en wordt er gewaarschuwd voor nieuwe soorten duizendknopen.