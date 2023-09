Invasieve exoot rivierkreeft rukt op

Na de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en eikenprocessierups is ook de Amerikaanse rivierkreeft aan een ware opmars bezig. Is het plaagdier nog te stoppen en wat gebeurt er in de wateren van gemeenteland? De stand van zaken.

Om te beginnen: wat maakt de Amerikaanse rivierkreeft zo’n plaagdier? Het is een invasieve exoot: het plaagdier vermenigvuldigt zich snel, eet veel waterplanten op en graaft holletjes en tunnels in slootkanten, waardoor deze kunnen instorten. Ook woelen ze in de bodem. Het gevolg is troebel water en weinig licht op de bodem. Dit zorgt ervoor dat het ecologisch evenwicht wordt verstoord en de kwaliteit van het water sterk achteruit gaat. Het dier bleekt deze zomer ook de veroorzaker van blauwalg, wat voor gezondheidsklachten bij mensen kan zorgen.

Opmars rivierkreeft

Al met al geen fijne gast voor Nederlandse wateren. Het plaagdier houdt de gemoederen al een aantal jaar flink bezig, zoals in de gemeente Ede. Hier werd eerder al een flink aantal gevangen, maar de populatie is terug van weggeweest. ‘De situatie is op dit moment nog beheersbaar, maar er is wel weer actie nodig. Als er niks gebeurt, verandert de vijver in een modderpoel. Bestrijding is daarom noodzakelijk. Ook om te voorkomen dat de dieren overlopen naar andere omliggende singels,’ aldus de gemeente. Er wordt momenteel door een gespecialiseerd bureau op de kreeften gevist. Degenen die geschikt zijn voor consumptie worden geleverd aan restaurants of visverwerkers.

Roep om landelijke aanpak

Sinds 2010 valt de Amerikaanse rivierkreeft onder de Visserijwet. Dat betekent dat alleen beroepsvissers de kreeften weg mogen halen. Gemeenten mogen dat dus niet zelf doen. Eind vorig jaar stuurden vijftien overheden en organisaties uit het gebied Krimpenerwaard minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brandbrief over de opmars van uitheemse rivierkreeften. Twee jaar eerder drongen gemeenten al aan op een landelijke aanpak. Het ministerie richtte daarna een een bestuurlijke taskforce op ‘Aanpak Uitheemse Rivierkreeft’, met daarin de ministeries van LNV en I&W en de koepels IPO, VNG en Unie.

Pilots en proeven

Er lopen verschillende onderzoeken naar de exoot. In Tienhoven (gemeente Stichtse Vecht) wordt getest met een kreeftencollector, een nieuwe vangstmethode. In Dronten wordt geëxperimenteerd met een kreeftenval in de vorm van een piramide. En in Leiden wordt binnenkort onderzocht wat het effect is van natuurvriendelijke oevers op de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft.

Verder is er een platform actief: Kennisplatform Rivierkreeft. Het platform deelt kennis en brengt initiatieven bij elkaar die zich inzetten voor beheersoplossingen voor de Amerikaanse rivierkreeften in Nederland.

Explosieve groei

Er is inmiddels sprake van explosieve groei, de populatie lijkt onbeheersbaar geworden, een ware plaag dus. Is het dier nog te stoppen? Ivo Roessink is eco-toxicoloog en projectleider van het Kennisplatform Rivierkreeft. Volgens Roessink is er in Nederland te laat met bestrijding begonnen, zo zegt hij in televisieprogramma EenVandaag, omdat het geld kost en niet hoog op het prioriteitenlijstje van waterbeerheerders stond. ‘Nu is het zo’n groot probleem dat je het nooit meer helemaal weg gaat krijgen.’