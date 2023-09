Derdelanders blijven beschermd tot uitspraak hoogste rechter

Demissionair staatssecretaris Van der Burg maakte zaterdag bekend dat zogeheten derdelanders uit Oekraïne in Nederland mogen blijven tot de hoogste rechter heeft geoordeeld of het kabinet hun tijdelijke bescherming mag opheffen. Die uitspraak wordt ‘op zijn vroegst’ in november verwacht. Voor gemeenten betekent dit dat de derdelanders voorlopig in de opvang mogen blijven.

Van der Burg volgt daarmee het oordeel van de Raad van State vrijdagavond. Die bepaalde dat een man uit Tanzania mag blijven totdat de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak door de Raad van State over de derdelanders wordt ‘op zijn vroegst’ in november verwacht. ‘Om helderheid te scheppen’ is daarom besloten voor de gehele groep de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen tot de definitieve uitspraak er ligt, aldus de staatssecretaris.

Rechten

‘Dit betekent concreet dat derdelanders tot de uitspraak in Nederland mogen blijven en recht houden op de voorzieningen en rechten, zoals die gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Maar,’ meldt Van der Burg, ‘het kabinet staat nog steeds achter haar standpunt dat de beëindiging van het verblijf van derdelanders juridisch juist is’.

Onzekerheid

Enkele rechters oordeelden dat Nederland de bescherming van derdelanders niet mag stoppen, terwijl andere rechters in vergelijkbare zaken juist bepaalden dat dat wel mocht. Dit leidde bij gemeenten tot onrust en onzekerheid over de verdere uitvoering. Ook de burgemeesters in het Veiligheidsberaad uitten hun zorgen. Het kabinet moest volgens voorzitter Wouter Kolff ‘de regie pakken,’ en dat is nu toch gebeurd.

Even duidelijkheid

VluchtelingenWerk Nederland is blij met het besluit van de bewindsman. Volgens de organisatie moesten derdelanders de afgelopen dagen meerdere keren hun toekomstplaatje bijstellen, wat leidde tot ongeloof en onzekerheid. ‘Voor derdelanders geeft dit voor even duidelijkheid,’ aldus een woordvoerster. VluchtelingenWerk gaat ‘alles op alles’ zetten om derdelanders over de ontstane situatie te informeren.