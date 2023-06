Aandacht voor de oprukkende invasieve exoot

In Nederland komen veel zogenaamde invasieve exoten voort, ofwel uitheemse planten en dieren. Afgezien van de inmiddels wat bekendere eikenprocessierups, is lang niet iedereen op de hoogte van deze exoten. Vandaar dat er deze week landelijk extra aandacht aan wordt besteed.

De Week van de Invasieve Exoot, nog tot 25 juni, is bedoeld voor bewustwording, draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie over de verschillende soorten invasieve exoten in ons land. Dit type exoten heeft zich hier vanuit verre strekken gevestigd. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kunnen ze flink wat schade veroorzaken. Zo blijken ze in staat om andere soorten in de natuur te verdringen en kunnen ze flinke impact hebben op waterbeheer, bouwprojecten en de volksgezondheid.

Dit is een dringende oproep van Duurzaam Groningen: "Drie boeven terroriseren de gemeente: de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Tip ons en maak kans op een beloning ter waarde van 50 euro: https://t.co/yCDSjamxnR." pic.twitter.com/tYa4w9hsKN — Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 22, 2023

Ongenode gasten

Gemeenten door het hele land strijden bijvoorbeeld tegen de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de tijgermug. Ook de eikenprocessierups is zo’n ongenode gast. Gemeenten hebben de laatste jaren met man en macht dit plaagdier proberen te bestrijden om de overlast voor inwoners te beperken. Hiervoor zijn, zoals eerder op Gemeente.nu vermeld, veel verschillende methodes gebruikt, van het conditioneren van koolmezen tot drones.

Melding maken

De overlast van de rups is dit jaar naar verwachting lager dan voorgaande jaren, met dank aan die gemeentelijke inzet. Een onzekere factor zijn nog de grondnesten. Het is onduidelijk hoeveel rupsen zich vorig jaar verstopten in de grond. Zij kunnen hier met mooi weer alsnog uitkomen en overlast veroorzaken. Daarom doet het Kenniscentrum Eikenprocessierups opnieuw de oproep aan gemeenten om de aanwezigheid van de rups te blijven tellen en melden. Zodat zij de ontwikkeling van de rupsen kunnen blijven monitoren.

Experimenten oude nesten voor natuurlijke vijanden

Ondertussen gaan de proeven om het dier te bestrijden door. Zo zijn er twee experimenten om oude nesten te gebruiken als manier voor het kweken van natuurlijke vijanden. Insecten die op eikenprocessierupsen en poppen parasiteren overwinteren vaak in de rupsnesten. Door deze nesten te behouden, worden ze een groeiplaats voor natuurlijke vijanden. De experimenten moeten uitwijzen wat de werking en effectiviteit precies is.

Proef paintball-pistolen uitgebreid

Vorig jaar startte ook een proef met paintball-pistolen tegen de eikenprocessierups. Dat onderzoek blijkt vruchten af te werpen. De rupsen worden hierbij beschoten met lokstof, om het paringsproces van de vlinders te verstoren. ‘Een vorm van anticonceptie,’ noemt expert Silva Hellingman het tegen Omroep Fryslân. Dit jaar zijn er in twintig gemeenten proeven om de laatste onderzoeksvragen te beantwoorden. De nieuwe beheermethode heeft geen effect op andere vlinders en insecten en is milieu- en diervriendelijk. Ook bij de beheersing van andere plaaginsecten was de methode succesvol. Op deze site staan handige infographics met uitleg.

Gezamenlijke aanpak

De gemeentelijke bestrijding van de rups gaat onverminderd door. Zo is er bijvoorbeeld op verzoek van verschillende Overijsselse gemeenten een provincie-brede beheerkaart gemaakt. Gemeenten kunnen hierop zien hoe de bestrijding in hun omgeving wordt aangepakt. Later worden hierop ook de resultaten van de lokale rupsenmonitoring zichtbaar.