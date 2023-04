Japanse duizendknoop bestrijden met nieuwe methodes

Met de start van de lente begint ook het seizoen van invasieve exoten als de Japanse duizendknoop. In Drenthe koken ze de plant momenteel uit, een van de nieuwste bestrijdingsmethodes. Ook andere gemeenten beginnen weer met de bestrijding van de woekerplant.

De Japanse duizendknoop is een hardnekkige woekeraar en een doorn in het oog van veel gemeenten. De plant, die een enorme groeikracht kent en snel uitdijt, kan met zijn ondergrondse wortels gebouwen, bestrating en riolen beschadigen. Daarnaast verdringt de exoot ook andere planten en struiken. De plant is moeilijk uit te roeien en rukt de afgelopen jaren op. Bestrijding loopt in de papieren en kost veel tijd. Dat leidt tot grote verschillen in de gemeentelijke aanpak.

Uitkoken als nieuwste bestrijdingsmiddel

Niets doen is echter geen optie. Zo is Natuurmonumenten in Drenthe bezig met de bestrijding in een natuurgebied bij Dwingeloo, zo schrijft RTV Drenthe. De plant wordt hier uitgekookt, een van de nieuwste methodes om deze exoot te bestrijden. Allereerst graaft Natuurmonumenten de groeiplaats van de plant helemaal uit tot een diepte van een paar meter. De grond wordt vervolgens gezeefd om alle restjes van de plant eruit te filteren. De gezeefde grond wordt daarna verhit met vuur, in een trommel van een installatie op locatie. Zo worden mogelijke restjes van de plant verdelgd. Hierna komt de aarde weer uit de installatie en brengt de organisatie de schone grond terug naar de afgegraven plek. Natuurmonumenten hoop de plant zo definitief uit te roeien. De komende jaren monitoren ze de plek in Dwingeloo om dit te controleren.

Verstikken

De organisatie experimenteert ook met andere methodes in Drenthe, bijvoorbeeld met ‘Roots Reset’. Hierover berichtte platform ROEG! onlangs. Bij deze methode wordt de grond maandenlang afgedekt onder plastic folie. Door de gekozen aanpak wordt de grond zuurstofarm, bacteriën gaan aan de slag en de wortels van de duizendknoop sterven vervolgens af. Ook deze proef houdt Natuurmonumenten nauwlettend in de gaten, om te kunnen zien of de duizendknopen daadwerkelijk verdwijnen en wegblijven.

Van varkens tot bladvlo

Er zijn intussen al heel wat methoden gebruikt in de strijd tegen de woekerplant, maar die blijken niet altijd afdoende of kosten veel tijd en geld. Zo werden er in gemeenten al varkens ingezet om de plant met wortel en al op te eten, wordt de plant afgemaaid, zijn de wortels overgoten met kokend water of wordt de grond bevroren of juist verhit. Veel gemeenten bestrijden de plant met man en macht en betrekken inwoners bij hun strijdplan. Nog niet zo lang geleden was er een hoopgevende proef met de Japanse bladvlo. Een natuurlijke vijand, die zich voedt met het groen van de blaadjes van de duizendknoop.

E-weeding

De gemeente Oldambt maakt gebruik van een milieuvriendelijke en elektrische onkruidbestrijder. Door middel van elektrocutie (e-weeding) wordt de Japanse duizendknoop van blad tot wortel kapot gemaakt. ‘Voor effectieve bestrijding moet een locatie twee á drie keer per jaar worden behandeld. De machine is niet schadelijk voor kabels, leidingen en wegen. Ook insecten ervaren minimale belasting door de bestrijdingsunit,’ aldus de gemeente. De machine die de gemeente gebruikt, draait nu nog op groene diesel. In de toekomst wil de gemeente waterstof gebruiken. Kleinere gebieden pakt Oldambt aan met handmatige elektrische apparaten.

Lange adem

De gemeente Zwolle bestrijdt de Japanse duizendknoop intussen met enig succes. ‘De bestrijding vraagt om een strakke projectorganisatie’, zo vertelde de gemeente eerder aan Gemeente.nu. ‘Hier is de plant volgens telling op 291 plekken in de stad aanwezig. Op 37 plekken waar de plant voor overlast kon zorgen, is deze inmiddels met succes bestreden.’

Uitsteken

Tilburg kiest voor een vrij eenvoudige werkwijze. De gemeente verwijdert de boven- en ondergrondse plantdelen van de duizendknoop tot ongeveer 50 centimeter onder de grond. Nieuwe planten die toch weer opduiken, worden verschillende keren per jaar weggehaald door ze uit te steken, zodat de plant geen kans krijgt zich weer verder te verspreiden.

Stoombad

De gemeente Krimpenerwaard bestrijdt de plant door ter plekke te stomen met heet water. Op plaatsen waar veel kabels of leidingen liggen, kijkt de gemeente naar een alternatief. Inwoners krijgen er de tip om de plant elke twee weken te snoeien of te maaien, om zo de plant uit te putten.