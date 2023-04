Elektrische fiets opladen aan windmolen in Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp ontving vandaag een windmolen van het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) voor de inzet om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren. Aan de windmolen, een zogenoemde Flower Turbine, kunnen elektrische fietsen en andere apparaten opladen.

Leiderdorp ontving vorig jaar al de bijhorende EZK Energy Award. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door het ministerie van EZK. De award zet organisaties die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/ of het gebruik van hernieuwbare warmte in het zonnetje.

Gemeentelijke winnaars

Gemeenten komen sinds 2019 voor de prijs in aanmerking. Dat eerste jaar ging Oostzaan er met de winst vandoor. Deze gemeente won de award omdat zij zich positief van anderen wist te onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Middelburg was dit jaar de winnaar onder gemeenten, de Zeeuwse hoofdstad onderscheidde zich het meest positief in 2022 op het gebied van energiebesparing.

In 2021 was Leiderdorp dus het meest succesvol en kreeg de prijs in 2022. In de gemeente gaf maar liefst 91 procent van de Leiderdorpse bedrijven inzicht in hun energieverbruik en voldeed aan de de informatieplicht energiebesparing. De jury roemde de opvallend actieve en succesvolle manier waarop de gemeenten energiebesparing bij bedrijven stimuleert.

Flower Turbine

Naast de award is Leiderdorp nu ook in het bezit van een kleine windmolen, een zogenoemde Flower Turbine. Hieraan kunnen elektrische fietsen en andere apparaten opladen. De gemeente kreeg de prijs uit handen van minister Rob Jetten. De gemeente Leiderdorp is trots op de award en de prijs. ’Het is een beloning voor alle inspanningen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan. Dit om te werken aan een toekomst zonder aardgas,’ aldus wethouder Bob Vastenhoud.

Leiderdorp heeft dan ook flinke ambities voor de komende jaren. Zo wil de gemeente rond 2030 net zoveel elektriciteit opwekken als gebruiken. Impact maken doe je vaak het beste samen, ook de gemeente deed dit zo. ’Mede dankzij de goede samenwerking met inwoners, ondernemers, Omgevingsdienst West-Holland, EnergieAmbassadeurs en coöperatie Zon op Leiderdorp is dit tot stand gekomen.’

Proactieve aanpak en goed contact

En het geheim van het Leiderdorpse succes schuilt ook in twee andere zaken, aldus de gemeente. De eerste is de proactieve aanpak van de Omgevingsdienst West-Holland. De tweede reden is het goede contact tussen college en ondernemers van Leiderdorp en de aangeboden ondersteuning voor verduurzaming. Overigens scoort de hele regio hoog, maar het Leiderdorps percentage steekt zelfs binnen de regio nog duidelijk boven de rest uit.