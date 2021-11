Bladvlo lijkt nieuw wapen in bestrijding Japanse duizendknoop

Van kokend water en elektrocuteren tot de inzet van varkens: voor het bestrijden van de invasieve exoot Japanse duizendknoop zijn veel verschillende methodes. Toch zijn ze niet allemaal even succesvol. De eveneens Japanse bladvlo is een natuurlijke vijand en die lijkt wèl effectief.

In Nederland worden veel verschillende soorten bestrijdingsmethodes ingezet om de Japanse duizendknoop terug te dringen. De plant, die een enorme groeikracht kent en snel uitdijt, kan met zijn ondergrondse wortels gebouwen, bestrating en riolen beschadigen. Daarnaast verdringt de exoot ook andere planten en struiken. Bestrijding loopt in de papieren en kost veel tijd. Dat leidt tot grote verschillen in de gemeentelijke aanpak.

Bladvlo als bestrijdingsmiddel

Aan het scala van bestrijdingsmethodes kan binnenkort wellicht de inzet van de Japanse bladvlo worden toegevoegd. Volgens onderzoekers lijkt deze bladvlo in de bestrijding van de woekerplant te werken, zo schrijft de NOS. In het najaar van 2020 zijn op drie verschillende plekken bladvlooien uitgezet. De vlo blijkt de winter in Nederland te hebben overleefd. Daarnaast plant het dier zich ook nog eens voort. Dat is goed nieuws, want er zijn veel bladvlooien nodig om de duizendknoop te bestrijden. Er werden proeven gehouden in Zeist, Amsterdam en Noord-Brabant. In Amsterdam-Zuid werd dit langs een fietspad gedaan. Hier werd de groei duidelijk geremd, aldus de onderzoekers.

Natuurlijk evenwicht

De onderzoekers zagen dat in Japan zelf de duizendknoop niet woekert. Dat bracht hen op het idee om de natuurlijke vijand van de plant ook hier in te gaan zetten. Er is voor de Japanse bladvlo gekozen, omdat plant en dier elkaar zo in natuurlijk evenwicht houden. De vlo kan uitsluitend leven van de duizendknoop, zo vertelt een onderzoeker aan de NOS. Zodra er minder planten zijn, zal ook het aantal vlooien minder worden omdat ze niks te eten hebben.

Voor- en nadelen

Het kennisnetwerk Invasieve exoten schrijft dat de bladvlo sap zuigt uit de bladoksels van de planten. Hierdoor verzwakken de planten. Ook groeit de duizendknoop zo minder hard en kan de plant zich minder snel uitbreiden. Volgens het kenniscentrum zit er een aantal voordelen aan de inzet van het diertje, maar ook nadelen.

Een van de voordelen is dat deze manier van biologische bestrijding een bijdrage kan leveren aan het beheersen van de duizendknoop en het verhogen van de effectiviteit van andere bestrijdingsmethoden. Daarnaast hoeft de vlo waarschijnlijk slechts een beperkt aantal keren uitgezet te worden. Daarna zal de populatie waarschijnlijk zichzelf in stand kunnen houden. Een nadeel is dat het ‘geen quick-fix oplossing is’. Het kan een tijd duren na introductie van de vlo voordat de effecten zichtbaar worden. En de bestrijdingspopulatie kan in het begin niet groot genoeg zijn om significant effect te hebben.