Start van het eikenprocessierupsseizoen in aantocht

Het voorjaar is aangebroken, wat betekent dat ook het seizoen van de eikenprocessierups weer voor de deur staat. De eerste plaagdieren zijn al gesignaleerd.

De allereerste eikenprocessierupsen zijn op 31 maart uit hun ei gekropen. Zo zijn ze ondermeer gezien in het zogeheten eikenprocessierupsproefstation in Mill, Noord-Brabant, evenals in Sittard-Geleen en in Hengelo.‘ Zoals verwacht een zeer vroege ei-uitkomst,’ aldus online platform Nature Today. ‘Door de hogere temperaturen van afgelopen periode krijgen zowel de ei-uitkomst als bladontplooiing van de eik mogelijk een extra impuls.’

Eerste brandharen

De nestvorming en de eerste brandharen (die de jeuk veroorzaken) worden rond half mei verwacht. ‘Op basis van de ei-uitkomst en de langetermijnweersverwachting vermoeden we dat de eerste eikenprocessierupsen rond 12 mei het vierde larvestadium zullen bereiken. Dat is het moment waarop ze hun brandharen krijgen en waarop ze ook de karakteristieke nesten gaan maken.’

Een kleine kanttekening is op z’n plek. De snelheid van de ontwikkeling van de rupsen is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en voedselbeschikbaarheid in de komende weken. Als het bijvoorbeeld kouder wordt dan verwacht, wordt het vierde larvestadium later bereikt.

Plaagdruk lager

Dit jaar zal de plaagdruk van de eikenprocessierups waarschijnlijk over het algemeen laag zijn, aldus de experts. Noordelijke gemeenten kunnen nog wel last krijgen van de jeukrups. Ook kunnen de diertjes die langer in de grond blijven zitten nog roet in het eten gooien, zo schreven de experts eind vorig jaar.

Gemeentelijke inzet

De afgelopen jaren is er veel overlast geweest van de eikenprocessierups. Gemeenten hebben daarom veel gedaan aan de bestrijding van de jeukrups. Sommige gemeenten zijn al weer gestart met de bestrijding van de invasieve exoot, zoals Hof van Twente en Hengelo. Ook zijn er de afgelopen tijd verschillende nieuwe proeven ontwikkeld voor het testen van bestrijdingsmiddelen of beheersmethoden. Zo is bestrijding met paintballpistolen en paringsverstoring onderzocht, evenals het conditioneren van koolmezen en zelfs het gebruik van drones.

Overlast onder controle

Alle tot nu toe genomen moeite begint vruchten af te werpen, want de opmars van dit plaagdier lijkt onder controle. In de gemeente Enschede, waar eerder veel overlast was, wordt dit jaar zelfs bekeken hoe de plaatselijke aanpak op een verantwoorde manier kan worden afgebouwd. ‘Het idee is dat het natuurlijk evenwicht in onze stad zodanig is hersteld, dat de natuurlijke vijanden van de rups de bestrijding van de eikenprocessierups van ons overnemen.’