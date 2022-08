Aanval op eikenprocessierups: gemeenten trekken paintballpistolen

In de strijd tegen de eikenprocessierups wordt in tien gemeenten een proef gedaan: de rupsen worden beschoten met paintballpistolen. Niet met verf, maar met een lokstof, om het paringsproces van de vlinders te verstoren.

Hoewel de overlast van de jeukrups dit jaar minder lijkt dan voorgaande seizoenen, en gemeenten al veel doen om de exoot te bestrijden en beheersen, worden er nog steeds nieuwe aanpakken beproefd. Zo zette de gemeente Drimmelen in op het conditioneren van koolmezen, zodat die meer rupsen zouden gaan eten. En nu is er dus ook de paintballtechniek, die in tien gemeenten wordt getest.

Paintballproef

Bij de proef wordt een lokstof (feromonen) in de boom geschoten, wat het paringsproces van de vlinders dient te verstoren. ‘De mannelijke eikenprocessievlinders raken in de war van de lokstof, waardoor ze geen vrouwtjes vinden om te bevruchten,’ zo schrijft de gemeente Oostellingerwerf. ‘In theorie moet dit volgend jaar voor minder rupsen zorgen.’ De techniek zou door Zweedse onderzoekers en wetenschappers zijn ontwikkeld, en geen negatieve effecten hebben op het milieu of andere insectensoorten.

Eerder werd ook al een proef gehouden met paringsverstoring. Hierbij werden de lokstoffen met behulp van een hoogwerker en een soort kitspuit in de bomen aangebracht. De proef leidde tot halvering van het aantal rupsen, maar bracht ook flinke kosten met zich mee. De hoop is daarom nu gevestigd op de paintballtechniek.

Resultaat volgend jaar bekend

In Oostellingerwerf wordt op twee locaties getest, waarbij op één locatie lokstoffen worden aangebracht. Voor en na de proef telt de gemeente vlinders, om het resultaat te kunnen meten. In 2023 wordt duidelijk of de bestrijdingsmethode succesvol genoeg is om breder in te zetten.

Zo ziet de beschieting van een eikenboom eruit.

🐛Vandaag zijn wij begonnen met een proef om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen. Een speciale lokstof die met de paintball techniek in de boom wordt ‘geschoten’, moet zorgen voor een paringsverstoring. pic.twitter.com/PBk8MvxE75 — Ooststellingwerf (@Owerf) August 15, 2022

Zo werkt het

Ook andere gemeenten zijn bezig met de proef, waaronder Deventer en Rotterdam. Die laatste laat in onderstaande video zien hoe het precies werkt.

Monitoren van overlast

Ook last van de jeukrups in de gemeente? Het Kenniscentrum Eikenprocessierups lanceerde een plaagdrukmonitor voor het monitoren van de overlast van de eikenprocessierups. Er is zowel een landelijk als een lokaal beeld beschikbaar.