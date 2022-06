Plaagdruk processierups in beeld

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups lanceerde een plaagdrukmonitor voor het monitoren van de overlast van de eikenprocessierups. Daarmee kun je op straat-, wijk- of gemeenteniveau bekijken wat de plaagdruk is en wordt ook een landelijk beeld gecreëerd. Belangrijk, zeker nu het overlastseizoen is losgebarsten.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups bedacht vorig jaar al een manier om de plaagdruk van het dier te meten. Dat gebeurt door het tellen van de nesten van eikenprocessierupsen en het doorgeven van gegevens (in hoeveel eiken wel en geen nesten zitten). Nu is er ook de plaagdrukmonitor, een online tool, die het expertisecentrum lanceerde.

Plaagdrukkaart

Gemeenten en vrijwilligers kunnen via een online formulier doorgeven in hoeveel eiken die zij bekeken, ze nesten van de eikenprocessierups aantroffen. Uit de meldingen tot nu toe blijkt dat in 33 procent van de bekeken eiken rupsnesten zijn aangetroffen.

De landelijke plaagdrukkaart geeft per gemeente aan in welk percentage van de beoordeelde eiken nesten aanwezig waren. Per gemeente of buurt toont het systeem ook een overzicht van het totaal aantal bomen dat beoordeeld is, het aantal bomen waar minimaal één nest is aangetroffen en indien doorgegeven de grootte van het nest, dus hoeveel nesten er ter grootte van een tennisbal, voetbal of deken zijn aangetroffen.

Meten is weten

Hoe meer gegevens, hoe beter. Het expertisecentrum roept dan ook gemeenten en boombeheerders, maar ook vrijwilligers op om van zoveel mogelijk eiken (mimimaal dertig exemplaren) door te geven of er eikenprocessierupsen in zitten. Deze gegevens worden na uploaden direct zichtbaar in de plaagdruk in het geinventariseerde gebied.

Overlastseizoen begonnen

De komende weken is de kans op overlast van de eikenprocessierups trouwens het grootst, aldus het centrum. De overlast blijft afhankelijk van het aantal rupsen, maar eind juni en begin juli is wel de periode waarin de meeste mensen fysieke overlast ervaren van de brandharen van de eikenprocessierups, aldus het expertisecentrum.

Bij (heel) warm weer neemt het risico op klachten ook toe: mensen gaan dan meer naar buiten met blote benen en armen. En: als het kwik naar de 30 graden stijgt, wordt het de rups te warm om bovenin de boom te blijven en zakt deze af naar lager gelegen delen op de stam. Hierdoor neemt de kans op blootstelling aan de brandharen ook toe.

Beheersen en bestrijden

Veel gemeenten zijn al volop bezig met het bestrijden van de invasieve exoot. Het seizoen van de eikenprocessierups startte vroeg door de hoge temperaturen in maart en een relatief warme winter. Bij het verschijnen van de eerste rupsen werd in veel plaatsen de bestrijding opgestart.

Nieuwe leidraad

Hoewel de plaagdruk van de eikenprocessierups dit jaar naar verwachting minder groot is, is beheersing van de invasieve exoot op verschillende plekken nog steeds nodig, zo waarschuwde het kenniscentrum begin dit jaar. Het centrum lanceerde daarom ook een nieuwe versie van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. Met vernieuwde gegevens en extra informatie over het juridische kader, het afvalprotocol en ecologisch verantwoorde beheersmethoden.