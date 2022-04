Gemeenten beginnen weer met bestrijding eikenprocessierups

Het zat er door het mooie weer al even aan te komen, maar nu is het seizoen van de eikenprocessierups echt van start gegaan. Net als de bestrijding.

Door hoge temperaturen in de maand maart en een relatief warme winter zijn inmiddels de eerste eitjes van de jeukrups uitgekomen, zo schrijft Nature Today. Nu de eerste rupsen zijn gesignaleerd, wordt in verschillende plaatsen de bestrijding weer opgestart.

Overlast

De datum waarop de rupsen uitkomen is belangrijk bij de aanpak van de overlast, zo schrijft het Kenniscentrum Processierups. ‘Door de vaste cyclus waarmee de eikenprocessierups zich ontwikkelt kunnen beheerders en terreineigenaren plannen wanneer ze welke maatregelen nemen om de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups te beperken.’ Op basis van de startdatum en de verwachte temperatuur dit voorjaar zou de overlastperiode volgens de experts op z’n vroegst half mei beginnen.

Bestrijden met aaltjes

Veel gemeenten zijn daarom meteen begonnen met de bestrijding van de invasieve exoot of staan hiervoor in de startblokken. Zo begon de gemeente Enschede al op tweede Paasdag met de bestrijding, omdat de eerste rupsen ook hier al gezien zijn en de weersomstandigheden gunstig ogen. In totaal worden de komende weken in de gemeente 21.000 eiken ingespoten met aaltjes. Dit zijn microscopisch kleine wormpjes die normaal gesproken onder de grond leven en niet tegen UV-licht kunnen. Daarom gebeurt het inspuiten tussen zonsondergang en zonsopkomst. De aaltjes dringen de rups binnen, waardoor die dood gaat.

Ook gemeente Hengelo is gestart met de aaltjes. Tussen zeven uur ’s avonds en half drie ’s morgens worden hier alle zomereiken bespoten. Het aantal overlastmeldingen lag in 2021 rond de 500, in de jaren daarvoor waren dit meer dan 2000 meldingen. Voor dit jaar zet de gemeente in op een nog lager aantal dan in 2021. Hengelo richt zich ook op het vergroten van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door ecologisch maaibeheer. En door het planten van inheemse bomen en struiken voor het aantrekken van natuurlijke vijanden, zoals vogels.

Bacteriepreparaat

Gemeente Best start in de tweede helft van deze maand met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups door eiken langs doorgaande wegen en fietsroutes, sportparken en scholen te bespuiten met een milieuvriendelijk bacteriepreparaat. Wanneer dit gebeurt, hangt onder andere af van de weersomstandigheden. Het kan ook ’s nachts worden gedaan. Best gebruikt ook andere preventieve bestrijdingsmethodes. Zo zijn er 350 mezennestkasten schoongemaakt en worden nieuwe vleermuiskasten opgehangen. De kasten hangen op plekken in eiken waar andere, officieel beschermde, vlindersoorten voorkomen, en waar niet gespoten wordt.

Proefopstelling

In gemeente Maastricht wordt gebruik gemaakt van een proefopstelling. ‘Zo kunnen we nog nauwkeuriger bepalen wanneer we al spuitend de strijd aan moeten binden met deze insecten.’ In de opstelling worden ei-pakketten onder verschillende omstandigheden en temperaturen bewaard. ‘Op die manier kunnen we iedere dag in de gaten houden wanneer de rupsen uit de eitjes komen. Het bepalen van het spuitmoment (met de bacterie Bta, red.) hangt af van de aanwezigheid van rupsen en de bladbezetting van de eikenbomen. Er moeten genoeg blaadjes aan de bomen zitten om te kunnen spuiten. Door het eten van het bespoten blad gaan de rupsen dood.’

Nieuwe leidraad voor beheersing

Hoewel de plaagdruk van de eikenprocessierups dit jaar op veel plekken naar verwachting minder groot zal zijn, is beheersing nog steeds nodig, zo liet het kenniscentrum onlangs weten. Eerder dit jaar publiceerde de organisatie de vernieuwde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De nieuwe editie is geactualiseerd en voorzien van de laatste inzichten, van biologie tot monitoring. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals het juridische kader, het afvalprotocol en ecologisch verantwoorde beheersmethoden. De online leidraad is ook geschikt om snel en makkelijk te zoeken naar informatie.