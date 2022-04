Energie uit biomassa definitief in de ban

De onmiddellijke subsidiestop op biomassacentrales is slecht nieuws voor gemeenten. De energiebron is onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. En de afhankelijkheid van aardgas neemt toe door de maatregel.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie besloot afgelopen vrijdag per direct te stoppen met subsidies voor warmtecentrales die draaien op biomassa. Al eerder gold een subsidiestop op de elektriciteitsproductie met houtige brandstoffen. Voortaan kunnen daarmee ook installaties voor het verwarmen van gebouwen en tuinkassen niet langer op de financiële steun rekenen.

Nu de miljoenen euro’s aan subsidies zijn geschrapt, is het financieel plotseling onaantrekkelijk om nieuwe op biomassa gestookte energiecentrales neer te zetten. Al toegezegde subsidies blijven wel gewoon geldig.

Een domper, niet het einde

De subsidiestop is een regelrechte domper voor gemeenten. Voor hen zijn warmtenetten op bio-energie wezenlijk om de eerste ‘klimaatmeters’ te maken. Ze zagen biomassa dus al niet als eindstation, maar de ingreep gooit wel roet in het eten. Biomassa wordt namelijk gezien als noodzakelijk om de gebouwde omgeving met duurzame warmtenetten aardgasvrij te kunnen maken.

Energie uit biomassa was al uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor gemeenten. Zo voelden lokale overheden tegelijkertijd de druk van tegen biomassa protesterende inwoners.

Verzet weegt het zwaarst

Minister Jetten erkent dat biogrondstoffen cruciaal zijn om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Toch vindt hij het maatschappelijke verzet zwaarder wegen.

Ook de druk vanuit de Tweede Kamer en Jettens eigen partij bleek groot. Vorig jaar werd energie uit biomassa controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet moest zich daarmee buigen over het mogelijk uitfaseren van houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen en de subsidies hiervoor. Het kabinet zegde daarop een ‘voortvarend afbouwpad’ voor biomassasubsidies toe.

De planning was om er in 2025, mogelijk pas in 2030 een punt achter te zetten. In plaats daarvan is het kabinet nu op een onmiddellijke subsidiestop overgegaan.

Minister Jetten wil nu vol inzetten op duurzame energie en de groei van alternatieven als woningisolatie en warmtepompen. Een concreet plan daartoe ontbreekt vooralsnog.

Twijfels over duurzaamheid

De Tweede Kamer ziet haar lange kruistocht tegen biomassa daarmee succesvol afgerond. In 2020 eisten coalitiepartijen ChristenUnie en D66 in een aangenomen motie een stop op de subsidies voor het bijstoken van biomassa in energiecentrales.

Ook de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren zinspeelden al langer op het intrekken van de subsidieregeling voor bio-energie. Er waren grote twijfels over de mate van duurzaamheid van de houtige energiebron. Er moeten bomen voor worden gekapt en bij de verbranding komt CO 2 vrij. Ook was er de vrees voor de aanzienlijke luchtvervuiling bij het stookproces.

De commissie-Remkes pleitte in 2020 eveneens voor het schrappen van de opweksubsidies. Remkes vreest anders een wildgroei van biomassa-installaties. Er zijn er al meer dan 200 in bedrijf in ons land, becijferde de commissie, en zo’n 150 installaties zijn in aanbouw.

Kabinet boekt vertraging

Volgens de NVDE, belangenbehartiger voor zo’n 1500 bedrijven in de duurzame energiesector, maakt het kabinetsbesluit de kans op realisatie van de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving aanzienlijk kleiner. Bovendien vergroot het de afhankelijkheid van aardgas en zorgt het voor hogere kosten voor bewoners en bedrijven.

Volgens de NVDE is volstrekt onduidelijk met welke alternatieven het kabinet de subsidiestop wil compenseren. Om de huidige uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen naar 18,9 miljoen ton CO 2 in 2030, moet minister Jetten nog reductiemiddelen voor 10,1 miljoen ton vinden. Daar zal de minister een zware dobber aan hebben. In plaats van de benodigde versnelling boekt Jetten nu vertraging, aldus de branche.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wees eind 2020 al op de negatieve gevolgen, mocht het kabinet een streep door de subsidies halen.

Prima middel volgens EU

Saillant is dat de Europese Commissie biomassa nog altijd als een prima middel ziet voor het tegengaan van klimaatverandering. Biomassa is goed voor zestig procent van de duurzame energieopwekking in de EU en geldt als een van de goedkopere alternatieven voor aardgas.

In Brussel zit een stop op biomassa er dan ook niet in. Op het Europese toneel wil het kabinet daarom bij de herziening van de Hernieuwbare Energierichtlijn inzetten op aangescherpte duurzaamheidscriteria van biogrondstoffen.