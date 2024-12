Lage plaagdruk jeukrups verwacht, mogelijk lokale hotspots

In alle provincies is er sprake van een sterke afname van eikenprocessievlinders. In de vallen zijn sinds 2010 niet meer zo weinig vlinders aangetroffen. Voor volgend jaar wordt daarom een lage plaagdruk verwacht, mogelijk wel met lokale hotspots. Het advies van de experts: ‘besteed de middelen die nu vrijkomen aan preventieve maatregelen.’

Dit schrijft het Kennisplatform Processierups op online platform Nature Today aan de hand van metingen. Door het hele land hingen feromoonvallen om de eikenprocessievlinder in de val te lokken. Op basis van het aantal gevangen vlinders is namelijk een inschatting te maken van de plaagdruk van de eikenprocessierups voor volgend jaar. In de bijna 2300 feromoonvallen werden gemiddeld 5,3 vlinders per val aangetroffen. Dit is dus het laagste aantal sinds 2010, toen het monitoren hiervan startte.

Net als voorgaande jaren werden overigens in de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel de hoogste aantallen gevangen, zoals eerder ook bleek. Maar in alle provincies is er een sterke tot zeer sterke afname in vergelijking met vorig jaar, aldus de onderzoekers.

Lagere plaagdruk dit jaar

De plaagdruk was dit jaar aanzienlijk lager dan vorig jaar. Er werden ongeveer 120.000 eiken onderzocht: in 4,7 procent hiervan werden nesten van de plaagrups aangetroffen. Vorig jaar was dat 7 procent. De plaagdruk was mede zo laag door allerlei maatregelen van gemeenten en provincies voor het beheersen en bestrijden van de invasieve exoot. Ook spelen natuurlijke vijanden daarbij een rol, en de maatregelen ter bevordering hiervan. En ook de ervaren plaagdruk door de rupsen was lager dan voorgaande jaren. Zo werden er bij huisartsen weinig gezondheidsklachten gemeld.

Mogelijk lokale hotspots

Volgend jaar verwacht het kenniscentrum ook weer een lage plaagdruk. Maar: ‘de afnemende plaagdruk mag geen aanleiding zijn om de aandacht voor de eikenprocessierups te laten verslappen,’ aldus de onderzoekers. Opkomende lokale ‘hotspots’ kunnen namelijk overlast veroorzaken, bijvoorbeeld omdat rupsen in grondnesten opeens tevoorschijn komen.

‘Vrijkomende middelen preventief inzetten’

Daarom hebben de onderzoekers een advies voor wie zich met het beheersen en bestrijden van het plaagdier bezig houdt. ’We raden aan om de gelden, die mogelijk vrijkomen vanwege lagere kosten van bespuitingen of het ruimen van nesten, te besteden aan preventieve maatregelen. Denk aan het verder verbeteren van de biodiversiteit, mede met het oog op het stimuleren van natuurlijke vijanden. Met monitoring met feromoonvallen kan ook de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden gevolgd.’