Opnieuw brandbrief ambtenaren over klimaatbeleid

Verschillende ambtenaren, onder meer van gemeenten, sturen opnieuw een brandbrief aan de landelijke politiek over het klimaat- en ecologische beleid. De trage uitvoering zou het maatschappelijk welzijn, maar ook de rechtsstaat in gevaar brengen.

De ambtenaren komen naar aanleiding van verschillende onderzoeken opnieuw met een brandbrief. Zo waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) recent dat de klimaatdoelen voor 2030 niet haalbaar lijken zonder extra beleid. Daarnaast laat de VN zien dat de wereldwijde opwarming op weg is naar 2,6 tot 3,1 graden deze eeuw, wat grote gevolgen kan hebben. ‘De invloed van de huidige 1,5 graad Celsius opwarming was recent in Spanje en de Filipijnen nog zichtbaar.’

Tweede brandbrief

Vorig jaar spraken bezorgde ambtenaren zich ook al op deze manier uit over de urgentie van klimaatmaatregelen. Toen ondertekenden zo’n 4500 ambtenaren een brief waarin ze hun zorgen uitten over de klimaataanpak: ‘Ambtenaren hebben de plicht om tegenspraak te bieden bij misstanden. Dit vloeit voort uit hun verantwoordelijkheid om het algemeen belang te dienen en integer te handelen,’ zo is de gedachte van de betrokken medewerkers.

Grondwettelijke zorgplicht

In de nieuwste brandbrief benadrukken de ambtenaren de grondwettelijke zorgplicht van de overheid om burgers en natuur te beschermen. Ze waarschuwen dat het uitblijven van actie onvermijdelijk zal leiden tot nieuwe rechtszaken, vergelijkbaar met de zaak-Urgenda. ‘Bovendien is verder uitstel een stuk duurder en druist het ook in tegen de ambtseed die veel van de ondertekenaars hebben afgelegd.’

De schrijvers verwijzen naar de Klimaatwet, waarin is vastgelegd dat Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990, in 2050 zelfs 95 procent minder. ​’​​Het is absoluut onrealistisch om aan te nemen dat het doel met de huidige manier van doen kan worden gehaald. Daarom is het nu tijd voor actie.’

Daadkracht tonen

De open brief vermeldt dat eerder voorgestelde maatregelen zijn teruggedraaid zonder volwaardige alternatieven. Daarnaast noemen ze de huidige aanpak, waarbij fossiele energie wordt behouden terwijl parallel een duurzaam systeem wordt opgebouwd ‘onhoudbaar en dubbel zo kostbaar.’ Deze aanpak loopt totaal vast, zo schrijven ze, alleen al door de dubbele energie- en arbeidsbehoefte.

Hun pleidooi? ‘De situatie biedt het kabinet en de Tweede Kamer de kans om daadkracht te tonen en noodzakelijke maatregelen door te voeren waarmee op de lange termijn geld wordt uitgespaard en de kans op een veilige en gezonde leefomgeving vergroot wordt.’

Oproep tot actie

De ambtenaren pleiten voor verschillende ‘rechtvaardige’ oplossingen. Bijvoorbeeld versnelde implementatie van de Natuurherstelwet, het halen van KRW-doelen (Kader Richtlijn Water) en versterking van biodiversiteit. Net als een inzet op energie- en grondstoffenbesparing en het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Ook sluiting van kolencentrales en afbouw van fossiele industrie en subsidies worden genoemd als oplossing. Net als een verplichte CO2-reductie voor bedrijven binnen de Klimaatwet, en versnelde uitvoering van plannen in landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Ondertekenen en aanbieding

De brandbrief kan worden ondertekend door huidige en voormalige ambtenaren. Ambtenaren uit verschillende gemeenten ondertekenden de brief al. Het schrijven wordt komend voorjaar met alle verzamelde handtekeningen aangeboden, ruim voor het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe klimaatmaatregelen.