West Maas en Waal opnieuw de meest toiletvriendelijke gemeente

Gemeente West Maas en Waal mag zich voor de tweede keer op rij de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland noemen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS)en de Toiletalliantie. En plek 2 en 3 op de ranglijst worden ook opnieuw ingenomen door de gemeenten Amersfoort en Veere.

De Toiletalliantie, waarin verschillende relevante organisaties zich gebundeld hebben, onderzoekt jaarlijks samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) hoe het is gesteld met toiletvriendelijke gemeenten. Dat doen ze elk jaar samen met de HogeNood-app.

Hierbij telt bijvoorbeeld het aantal openbare toiletten in een gemeente, het aantal inwoners en verblijftoeristen per toilet, en goed de spreiding hiervan is. Ook wordt (rolstoel)toegankelijkheid onder de loep genomen, in hoeverre gemeentelijke gebouwen en ondernemers hun toiletten openstellen voor voorbijgangers en hoe het gemeentelijk beleid op dit gebied is.

Top tien

West Maas en Waal is net als vorig jaar uitgeroepen tot toiletvriendelijkste gemeente. Dit terwijl de gemeente in 2020 nog op plek 347 eindigde. Amersfoort en Veere eindigden opnieuw op nummer 2 en 3. En Veere won de eretitel in 2022. In 2021 ging de eer naar gemeente Druten die in 2020 ook won in de categorie kleine gemeenten. De rest van de top 10 op de ranglijst bestaat uit Utrecht, Vught, Heerlen, Velsen, Rotterdam, Assen en Roosendaal.

Gemeenten die stijgen

Ook voor de gemeenten Noordenveld en Gennep is er een pluim. Zij klommen omhoog op de ranglijst door samenwerking met de HogeNood-app en het openen van nieuwe toiletten. Montferland is de snelste stijger op de ranglijst (van plek 314 naar 37), hier zijn 14 extra toiletten opengesteld.

Minst goed scorende gemeenten

Onderaan de lijst bungelen de gemeenten Baarle-Nassau, Rozendaal, Voerendaal. Ook in eerdere edities scoorden zij het minst goed.

Waar voorheen overigens alleen het aantal inwoners per gemeente meetelde om de puntentelling te bepalen, houdt de ranglijst vanaf dit jaar ook rekening met verblijfstoeristen die ten minste 1 nacht blijven. Vooral in toeristische gemeenten als Ameland, Terschelling en ook Valkenswaard heeft dit tot een daling op de ranglijst geleid.