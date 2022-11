Veere meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland

Veere is de toiletvriendelijkste gemeente van Nederland, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Vorig jaar eindigde de Zeeuwse gemeente nog op de 27e plek.

De maatschappelijk organisatie analyseert elk jaar samen met de HogeNood-app hoe het is gesteld met toiletvriendelijke gemeenten. Hierbij gaat het om het aantal openbare toiletten in een gemeente, maar ook om de spreiding ervan en de rolstoeltoegankelijkheid. Daarnaast telt ook mee in welke mate gemeentelijke gebouwen en ondernemers hun toiletten openstellen voor voorbijgangers.

Veere

In het onderzoek van dit jaar komt Veere dus als beste uit de bus. De gemeente neemt daarmee het stokje over van de gemeente Druten die in 2022 op plek één eindigde en in 2021 ook won in de categorie kleine gemeenten. Veere ontvangt trouwens als eerste gemeente ooit een rapportcijfer hoger dan een 8, namelijk een 8,2. De gemeente steeg 26 plekken op de lijst in vergelijking met vorig jaar.

Hoe ze tot dit resultaat kwamen? Ivo Thonon, woordvoerder van de MLDS: ‘Ze hebben heel nauw samengewerkt met HogeNood en de Toiletalliantie om advies gevraagd. Hierdoor wisten ze precies wat ze moesten doen. De volgende stap is om nu ook beleid te maken, zodat de gemeente ook in de toekomst toiletvriendelijk blijft.’

Top tien

Veere laat daarmee de stad Utrecht en Waddeneiland Schiermonnikoog achter zich, die op plek twee en drie staan. Daarna volgen in de top tien de gemeenten Alkmaar, Rotterdam, Roermond, Vught, Amsterdam, Roosendaal en Assen.

Stijgers en dalers

De grootste stijger is Geldrop-Mierlo: de gemeente steeg van plek 310 naar plek 185. De gemeenten Leeuwarden en Haaksbergen worden bestempeld als grootste dalers: beide plaatsen zakken 77 plaatsen naar beneden. Druten, die de afgelopen twee jaar de eerste plaats wist te behalen, daalt naar de 21e plek. Amersfoort daalt van plek 15 naar 44.

Onder aan de lijst

Volgens de organisatie is er verbetering nodig bij gemeenten die onderaan de lijst eindigen. Zo kregen de gemeenten Rozendaal (Gelderland), Voerendaal, Laarbeek en Blaricum bijvoorbeeld het rapportcijfer 0. De gemeente Maashorst: rapportcijfer 0,5 en de gemeenten Dantumadiel, Baarle-Nassau, Boekel, Drimmelen en Waalre het rapportcijfer 1,5. Thonon: ‘Veel van deze minst toiletvriendelijke gemeenten hangen al jarenlang onderaan de lijst. Dat kan zijn omdat er geen beleid is, of omdat er simpelweg niemand voor verantwoordelijk is binnen de gemeente.’