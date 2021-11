Druten opnieuw de ‘meest toiletvriendelijke gemeente’

De Gelderse gemeente Druten is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot ‘meest toiletvriendelijke gemeente’, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).

De organisatie analyseert elk jaar samen met de HogeNood-app de stand van zaken als het gaat om toiletvriendelijke gemeenten. Bij ‘toiletvriendelijkheid’ gaat het om het aantal openbare toiletten in een gemeente, maar ook de spreiding ervan en de rolstoeltoegankelijkheid. Ook telt mee in hoeverre gemeentelijke gebouwen en ondernemers hun toiletten openstellen voor voorbijgangers. In het jaarlijkse onderzoek van 2021 komt de Gelderse gemeente Druten net als vorig jaar het beste uit de bus, gevolgd door het Overijsselse Losser en de stad Utrecht.

Stijgers

De gemeente Roosendaal steeg van plek 282 naar plek 17 in de lijst en is daarmee de snelste stijger, gevolgd door de Limburgse gemeente Beesel (van plek 254 naar 9). Beide gemeenten hebben toiletten in gemeentelijke gebouwen opengesteld voor passanten en ook ondernemers (zoals horeca, winkels en dienstverleners) overgehaald om hetzelfde te doen.

Top tien

Ook dit jaar is er een top tien opgesteld van de gemeenten die het best en het minst goed scoren. Naast Druten doen ook Losser, Utrecht, Schiermonnikoog, Alkmaar, Rotterdam, Assen, Roermond, Beesel en Amsterdam het goed. Een kanttekening is op zijn plek: als toeristen worden meegeteld dan zouden met name Schiermonnikoog en in mindere mate Amsterdam lager op de ranglijst uitkomen.

De gemeenten onderaan de lijst zijn Mill en Sint Hubert, Tubbergen, West Maas en Waal, Wierden, Montfoort, Rozendaal, Blaricum, Laarbeek, Voerendaal en Waalre.

Dit jaar is er voor het eerst ook een ranking per provincie gemaakt, met daarin opgenomen welke gemeente het beste en het minst goed scoorde.

Bron: MLDS

Toiletnorm

De Toiletalliantie pleit ervoor dat er in stadscentra en in verblijfsgebieden zoals parken om de 500 meter een openbaar toegankelijk toilet is. Dat is nog niet in alle gemeenten het geval.