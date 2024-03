Stichting Lezen en Schrijven: ‘Vertel het eenvoudig’

Meer dan 1,8 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Om deze mensen te bereiken, moet de overheid teksten eenvoudiger maken, zegt Stichting Lezen en Schrijven.

Voor veel Nederlanders zijn teksten van de overheid helaas te moeilijk. Lezen en Schrijven zet zich in voor een samenleving waarin óók laaggeletterden meedoen.

Die missie krijgt handen en voeten met VIND Antwoord. Onze redactie schrijft voor tientallen gemeenten online teksten die onmisbaar zijn in de uitvoering. Bijvoorbeeld over aanvragen van een omgevingsvergunning of bijstandsuitkering, of voor het erkennen van een kind.

Wij willen dat iedereen die teksten begrijpt. Duidelijkheid is een belangrijk uitgangspunt in ons werk, en wij willen het altijd nóg beter doen.

Niet te negeren

Daarom waren we benieuwd wat de experts van Lezen en Schrijven ons gingen bijbrengen over eenvoudige communicatie.

Hester Saakes, adviseur van Lezen en Schrijven, maakte ons bewust van het belang. Met ruim 20 procent van de mensen tussen 16 en 65 jaar die moeite hebben met lezen, kán je laaggeletterdheid niet negeren. Laaggeletterdheid is niet alleen iets van migranten of werklozen. De meesten hebben een baan en zijn van Nederlandse komaf.

Schrijven is schrappen

Schrijven is voor onze redactie dagelijkse kost, maar we ontdekten toch verbeterpunten in onze teksten. Woorden die we konden schrappen, zonder dat de inhoud verloren ging.

‘Schrijven in makkelijke taal’, zegt Hester Saakes, ‘lijkt simpel, maar is vaak moeilijker om te doen.’

Duidelijkheid krijg je niet alleen door stijl, zoals makkelijke woorden, korte zinnen, en actieve taal.

‘Soms is het gewoon duidelijker om een lange zin op te delen in twee zinnen. En de tweede zin te beginnen met “en”, ook al vinden sommige mensen dat niet mooi.’

Wat in veel teksten de leesbaarheid bevordert, is het gebruik van synoniemen. Maar dit vermijden van woordherhalingen helpt juist niet de begrijpelijkheid van overheidsteksten. ‘Bewaar dat maar voor losser proza,’ zegt Saakes.

Teksten bespreken

Naderhand bleek dat het veel had opgeleverd om als groep te praten over de teksten. In plaats van in je eentje naar een tekst te kijken, en die vervolgens ter eindredactie naar een collega te sturen.

Herkenbaar voor de adviseurs van Stichting Lezen en Schrijven: ‘Daarom adviseren wij mensen ook altijd om samen hun teksten te bespreken.’

Voor gemeenten

Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor een samenleving waarin iederéén kan lezen en schrijven. ‘Zodat iedereen in ons land kan meedoen.’

De stichting richt zich nadrukkelijk op gemeenten. Enerzijds helpt de stichting bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Anderzijds streeft ze naar bewustzijn over het probleem. Zodat lokale overheden en andere organisaties de noodzaak inzien van duidelijk communiceren.