Hét instrument voor de gemeentelijke informatiehuishouding

De Wet open overheid noodzaakt gemeenten hun informatiemanagement goed op orde te hebben. Business consultant André Tinga ondersteunt gemeenten bij de implementatie.

‘Gemeenten weten dat ze in het kader van de Wet open overheid (Woo) informatie uit veel verschillende categorieën openbaar moeten maken’, aldus Tinga. ‘Maar welke dat precies zijn, is niet voor iedereen even helder. Het is een enorme zoektocht en voor de meeste gemeenten is het een speld in een hooiberg.’ In april 2021 startte Tinga met zijn eerste Woo-implementatie, bij de gemeente Groningen. Veel gemeenten volgden. Vanaf het begin af aan gebruikt hij VIND Informatiemanagement, ook bekend als i-Navigator. ‘Dat helpt gemeenten enorm’, merkt hij op. ‘Vooral omdat er al zo veel voorwerk is gedaan.’

Optimaliseren

Met VIND Informatiemanagement optimaliseer je de werkprocessen binnen je eigen organisatie. ‘Het systeem biedt een unieke combinatie van werkprocessen én wet- en regelgeving’, gaat Tinga verder. ‘Alle gemeenten in Nederland staan voor dezelfde taken. Grosso modo voeren ze dezelfde processen uit. Die allemaal te vinden zijn in VIND Informatiemanagement. Echt de basis dus. Het is een model met een routekaart waarop staat waar je allemaal rekening mee moet houden.’

Veel gerichter zoeken

Er zijn meer dan duizend gemeentelijke processen, weet Tinga. ‘Ongeveer 250 daarvan worden geraakt door de Woo. VIND Informatiemanagement vertelt je precies welke dat zijn en welke niet. Daarnaast is er een mapping gemaakt van al die categorieën zodat je precies weet welke processen horen bij de informatie die je straks openbaar moet maken. Dat helpt gemeenten enorm om de informatiehuishouding van hun organisatie op orde brengen. Ze weten precies welke documenten ze daarvoor moeten gebruiken en wat ze nog niet en al wel in huis hebben. Kortom, met VIND Informatiemanagement kunnen gemeenten veel gerichter zoeken naar de informatie die ze nodig hebben voor het implementeren van de Woo.’

Versnellen

Niet alleen het gerichter zoeken is een voordeel. Ook kunnen gemeenten veel sneller starten met het implementeren van de Woo door het gebruik van VIND Informatiemanagement, weet Tinga inmiddels uit eigen ervaring. ‘Het is echt dé softwaretool die je hierbij helpt. Daarnaast is het ook een mooie manier om de informatiehuishouding van de gemeente op orde te brengen. Zodra gemeenten VIND Informatiemanagement hebben, kunnen ze heel gericht aan de slag met de implementatie. En daarnaast ook echt versnellen, omdat je precies weet waar je naar op zoek moet.’

Wet modernisering elektronisch berichtenverkeer

Niet alleen bij de implementatie van de Woo kan VIND Informatiemanagement helpen. Ook bij het invoeren van de Wet modernisering elektronisch berichtenverkeer (Wmebv), ziet Tinga een rol voor de tool. ‘Die wet stelt dat iedereen in het kader van de modernisering de mogelijkheid moet krijgen om producten en diensten bij de gemeente digitaal af te nemen. Als we weten welke processen daarbij komen kijken en welke instrumenten nodig zijn, dan wordt dat, net als bij de Woo, natuurlijk een stuk makkelijker en overzichtelijker.’

André Tinga is een ervaren interim (ICT-)professional. De rode draad in zijn werk is de advisering en begeleiding van overheidsorganisaties waarbij hij opereer op het snijvlak van ICT en bedrijfsprocessen.

