Naamrecht met ingang van 1 januari 2024 – deel 3

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt ons naamrecht ingrijpend. Het wordt mogelijk dat de ouders hun kind een gecombineerde geslachtsnaam geven. De redactie van VIND Burgerzaken zette in drie onderdelen de wijzigingen op een rij die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van belang zijn. In onderdeel 3 is het overgangsrecht beschreven dat van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 zal gelden.

Tot een jaar ná de datum van inwerkingtreding van de wet, kunnen kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren van dezelfde ouders de geslachtsnaam van beide ouders (zonder verbindingsstreepje) krijgen in een door hen te bepalen volgorde. Door middel van een akte van naamskeuze. Er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

De ouders moeten samen in persoon t.o.v. de ABS de verklaring afleggen.

De ouders moeten samen de akte van naamskeuze ondertekenen.

De akte van naamskeuze kan bij iedere ambtenaar van de burgerlijke stand worden gedaan en daarvoor worden leges geheven. Het legesbedrag wordt lager voor ieder volgend kind. Hiervoor wordt de Wet rechten burgerlijke stand gewijzigd. De akte van naamskeuze gaat vermoedelijk 50 euro kosten en voor ieder volgend kind, voor het toevoegen van de Latere Vermelding 37,50 euro.

Het gaat om een combinatie van de beide geslachtsnamen in een vrij te kiezen volgorde. Dit betekent dus géén keuzemogelijkheid voor de geslachtsnaam van de andere ouder.

Het oudste kind dat tot beide ouders in familierechtelijke betrekking staat, is geboren op of ná 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2024.

Het gaat om alle kinderen van dezelfde ouders.

De keuzemogelijkheid is er ook voor het ná 1 januari 2016 geboren en overleden kind of het levenloos geboren kind.

Voorbeeld 1

Gerard van der Velde en Beatrix Goossens zijn met elkaar gehuwd en hebben drie kinderen waarvan de oudste is geboren ná 31 december 2015. De kinderen hebben de naam van der Velde.

Zij willen een naamskeuze doen voor deze drie kinderen en kunnen kiezen voor: Goossens van der Velde of van der Velde Goossens. Zij kunnen niet kiezen voor de geslachtsnaam Goossens.

De kosten voor het opmaken van de akte van naamskeuze zijn dan vermoedelijk 50 euro + 2 maal 37,50 = 125 euro. Dat is voor de drie kinderen, ook wanneer zij niet zijn geboren in de gemeente waar de akte van naamskeuze wordt opgemaakt. De akte van naamskeuze geldt dus voor alle drie de kinderen.

Voorbeeld 2

Jan Willem Biesheuvel en Catharina Schaepkens zijn gehuwd en hun kind wordt geboren op 30 december 2023. Het betreft hun eerste kind in deze relatie. De aangifte vindt plaats op 2 januari 2024. Kunnen zij bij de geboorteaangifte een naamskeuze doen voor de gecombineerde geslachtsnaam?

Dit is niet mogelijk, eerst moet de geboorteakte worden opgemaakt naar het geldende recht van vóór 1 januari 2024. Het kind is immers geboren op het moment dat er nog geen keuzemogelijkheid voor de gecombineerde geslachtsnaam is. Het kind krijgt of de naam Biesheuvel of, indien er een naamskeuze is gedaan, de naam Schaepkens.

Wel kunnen ze gedurende het hele jaar 2024 een akte van naamskeuze laten opmaken voor de gecombineerde geslachtsnaam in een vrij te kiezen volgorde zonder verbindingsstreepje. Ze kunnen kiezen voor Biesheuvel Schaepkens of Schaepkens Biesheuvel.

De leges voor het opmaken van deze akte zullen waarschijnlijk 50 euro zijn. De juiste hoogte van dit bedrag moet nog worden bepaald.

Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn kun je die stellen via vindburgerzaken@sdu.nl. De redactie van VIND Burgerzaken.