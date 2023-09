Naamrecht met ingang van 1 januari 2024 – deel 1

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt ons naamrecht ingrijpend. Het wordt mogelijk dat de ouders hun kind een gecombineerde geslachtsnaam geven. De redactie van VIND Burgerzaken zette in drie onderdelen de wijzigingen op een rij die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van belang zijn. Onderdeel 1 beschrijft de wijzigingen zoals die vanaf 1 januari 2024 gaan gelden.

Het onderstaande geldt voor kinderen geboren ná 31 december 2023. Het kind heeft uitsluitend de Nederlandse nationaliteit of is staatloos.

Erkenning en erkenning ongeboren vrucht

Bij erkenning en erkenning van de ongeboren vrucht kan er worden gekozen voor:

de geslachtsnaam van de vader (bijvoorbeeld Jansen);

de geslachtsnaam van de moeder uit wie het kind is/wordt geboren (bijvoorbeeld De Boer);

de geslachtsnaam van de duomoeder (bijvoorbeeld Jansen);

de geslachtsnaam van de beide ouders in een vrij te bepalen volgorde zonder verbindingsstreepje (bijvoorbeeld Jansen De Boer of De Boer Jansen.

Naamskeuze kan alleen worden gedaan bij het eerste kind. Alle volgende kinderen hebben dan dezelfde geslachtsnaam. Er geldt een uitzondering bij adoptie.

Let op: Als de ouders na de erkenning trouwen of hun partnerschap laten registreren, kunnen zij als gevolg daarvan opnieuw een keuze doen voor de geslachtsnaam van de andere ouder, of van beide ouders in een vrij te bepalen volgorde (zonder verbindingsstreepje). Daarbij is de geboortedatum van het kind niet relevant.

Geboren binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ouders van verschillend geslacht

Is het kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee ouders van verschillend geslacht, dan geldt het volgende:

Wordt geen naamskeuze gedaan, dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader.

Er kan naamskeuze worden gedaan voor de naam van de moeder of de geslachtsnaam van beide ouders in een vrij te bepalen volgorde zonder verbindingsstreepje.

Ouders van gelijk geslacht (donorverklaring is overlegd)

Is het kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee ouders van gelijk geslacht, en is er een donorverklaring overlegd, dan geldt het volgende:

Wordt geen naamskeuze gedaan, dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de duomoeder (art. 1:198 lid 1 onder b BW).

Er kan naamskeuze worden gedaan voor: de geslachtsnaam van de moeder uit wie het kind is geboren, of de geslachtsnaam van beide ouders in een vrij te bepalen volgorde zonder verbindingsstreepje.



Naamskeuze kan uiterlijk worden gedaan bij de geboorteaangifte, of bij iedere ambtenaar burgerlijke stand (ABS) als de keuze eerder wordt gedaan. Hiervoor moeten beide ouders in persoon verschijnen voor de ABS.

Ouder met meervoudige geslachtsnaam

Wanneer (een van) de ouders vóór 1 januari 2024 al een meervoudige geslachtsnaam bezit, wordt deze onverkort overgenomen (zie art. 1:5 lid 14 BW (nieuw)).

Voorbeeld

Jan Korthalt Altes is gehuwd met Alida van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth. De mogelijkheden voor naamskeuze zijn:

Korthalt Altes;

van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth;

Korthalt Altes van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth;

van Brakell van Wadenoyen en Doorwerth Korthalt Altes.

Het is niet toegestaan een deel van de geslachtsnaam te gebruiken of toe te voegen, bijvoorbeeld van Wadenoyen Altes, of een andere combinatie van een deel van de geslachtsnamen.

Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn kun je die stellen via vindburgerzaken@sdu.nl.

De redactie van VIND Burgerzaken.