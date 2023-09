Naamrecht met ingang van 1 januari 2024 – deel 2

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt ons naamrecht ingrijpend. Het wordt mogelijk dat de ouders hun kind een gecombineerde geslachtsnaam geven. De redactie van VIND Burgerzaken zette in drie onderdelen de wijzigingen op een rij die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van belang zijn. Onderdeel 2 beschrijft de wijzigingen zoals die vanaf 1 januari 2024 gaan gelden in het IPR.

Het onderstaande geldt voor kinderen die zijn geboren ná 31 december 2023.

Artikel 10:25 lid 1, onderdelen a-f BW

De hier genoemde keuzemogelijkheden worden uitgebreid met de keuzemogelijkheid voor een combinatie van de geslachtsnamen van de ouders (zonder verbindingsstreepje).

Let op: Wanneer een van de ouders een naamsketen heeft, kan hiervoor in de combinatie niet worden gekozen.



Artikel 10:25 lid 3 BW

Het kind verkrijgt naast de Nederlandse een of meerdere vreemde nationaliteiten, of kan deze verkrijgen. Is het kind bij geboorte staatloos, maar kan het door registratie een vreemde nationaliteit verkrijgen, dan kan dit naamrecht worden toegepast. Omdat de BRP geen andere nationaliteit naast de Nederlandse registreert, moet onderzoek worden gedaan of mogelijk sprake is van een of meerdere vreemde nationaliteiten of de verkrijging daarvan naast de Nederlandse nationaliteit.

De ouders moet dan de keuze worden voorgelegd welk naamrecht zij voor hun kind wensen. Het gaat hier niet om rechtskeuze, maar om een extra keuzemogelijkheid tussen het Nederlandse en het vreemde naamrecht. Kiezen ze voor het Nederlandse naamrecht, dan kan een keuze worden gemaakt zoals die is opgenomen in artikel 1:5.

Voorbeeld

Het echtpaar Willem Jansen en Maria Gonzales Diaz krijgt een eerste kind. De moeder bezit naast de Nederlandse ook de Spaanse nationaliteit. Het kind verkrijgt ook deze nationaliteit en is bipatride. De ouders hebben de mogelijkheid te kiezen voor het Nederlandse of het Spaanse naamrecht.

Nederlands naamrecht

Het kind krijgt de geslachtsnaam Jansen. Wanneer een akte van naamskeuze wordt opgemaakt of bij geboorteaangifte een keuze wordt gemaakt zijn er de volgende opties:

Gonzales Diaz

Jansen Gonzales Diaz

Gonzales Diaz Jansen

Jansen Gonzales

Jansen Diaz

Gonzales Jansen

Diaz Jansen

Wordt bij de geboorteaangifte de keuze gemaakt, dan moeten beide ouders de akte ondertekenen.

Spaans naamrecht

De ouders laten weten dat zij voor de Spaanse naam kiezen. Er wordt in dit geval geen akte van naamskeuze opgemaakt. Dit betekent dat de keuze bij de geboorteaangifte moet worden gedaan. Het kind krijgt dan de geslachtsnaam Jansen Gonzales, te weten de geslachtsnaam van de vader, gevolgd door het een deel van de geslachtsnaam van de moeder.

Omdat het in Spanje sinds het jaar 2000 mogelijk is dat de ouders zelf de volgorde van de namen kiezen, kan ook de naam: Gonzales Jansen.

Er is ook nog de keuze voor de geslachtsnaam Jansen Diaz of Diaz Jansen.

De aldus gekozen geslachtsnaam wordt meteen in het eerste gedeelte van de geboorteakte vermeld. De aangever, een van de ouders, bepaalt of er voor het Spaanse naamrecht wordt gekozen.

Artikel 10:19 lid 2 BW

Het kind krijgt bij geboorte, of op een later tijdstip, één of meerdere vreemde nationaliteiten. De regel was en is, dat het kind de geslachtsnaam krijgt conform het recht van de staat van zijn nationaliteit waar het op dat moment ook woont. Woont het kind niet in die staat, dan krijgt het de naam conform het recht van de nationaliteit van de staat waarmee het, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de nauwste band heeft. De effectieve nationaliteit dus.

In de praktijk komt het erop neer dat aan de ouders wordt overgelaten welk naamrecht wordt toegepast. Deze bestaande praktijk aangaande het maken van een rechtskeuze voor het recht van een andere staat waarvan het kind de nationaliteit (ook) bezit of kan verkrijgen, wordt in de wet neergelegd.

De keuze wordt door de aangever gedaan bij de geboorteaangifte. Er wordt geen akte van naamskeuze opgemaakt en ook in de geboorteakte wordt geen melding gemaakt van het gekozen recht. De aldus gekozen naam wordt gelijk in het eerste gedeelte van de geboorteakte opgenomen. In principe is het dus mogelijk dat, indien er meerdere kinderen zijn met diverse nationaliteiten, voor elk kind een andere rechtskeuze kan worden gedaan. Let op het grootouder-artikel, het kind kan ook de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

Vragen?

Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn kun je die stellen via vindburgerzaken@sdu.nl.

De redactie van VIND Burgerzaken.