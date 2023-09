Elke boa met de juiste informatie en vol zelfvertrouwen de straat op

Wanneer mag je als boa optreden bij evenementen? Waar precies geldt een alcohol- of samenscholingsverbod? En hoe leg je de overtreder goed onderbouwd uit waarom je een proces verbaal uitschrijft. Het antwoord op al deze vragen krijgen handhavers voortaan via de VIND Handhaving App. De gemeenten die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling zijn enthousiast. ‘Je hebt op straat gelijk alle benodigde info bij de hand.‘

Al jaren kunnen gemeenten gebruik maken van de online kennisbank VIND Handhaving van Sdu. Hier vinden toezichthouders en handhavers alle denkbare informatie over verschillende thema’s rond wet- en regelgeving. De kennisbank biedt praktijkgerichte uitleg en tools, inzicht in bevoegdheden en de combinatie van landelijke en lokale regels. Sinds kort biedt Sdu de kennisbank ook in combinatie met de VIND Handhaving app aan.

Voortraject is nu gedekt

Volgens Ron Huveneers, productmanager bij Sdu, is de app op verzoek van de markt ontwikkeld. ‘Er zijn al wel apps waarin je een overtreding via een feitcode kunt vastleggen, maar het voortraject moet de boa zelf uitzoeken. Hij moet dus precies weten waar en wanneer hij mag optreden en waarom. Effectieve handhaving vraagt om een goede afweging en juridische onderbouwing.’ Op kantoor is kennis veelomvattend te organiseren, maar op straat is dat anders. ‘Het helpt als je ook met de juiste informatie de straat op kunt. Dan kun je gericht actie ondernemen. Dankzij de actuele inhoud en praktische tips in de app sta je als boa een stuk sterker in je schoenen. Zeker tegenover een mondige burger.’

Geo-gestuurd

De VIND Handhaving app bestaat uit 32 onderwerpen. Van alcohol en bedrijfsafval tot parkeren en vissen. Alle regels en voorschriften uit Domein 1 zijn vindbaar. De app maakt gebruik van geo-informatie. ‘Hierdoor ziet de gebruiker in één oogopslag vanuit de plattegrond op de smartphone welke regels in een straat of gebied gelden. De vakinformatie hierbij maakt dat een boa goed kan inschatten wat zijn bevoegdheden en mogelijkheden zijn in een bepaalde situatie. De juridische uitleg is bewust compact verwoord, zodat boa’s snel kunnen handelen en hun acties goed kunnen uitleggen aan burgers en ondernemers,’ stelt Huveneers.

Algemene Plaatselijke Verordening

Het beheer van de app is zeer gebruiksvriendelijk en daardoor kostenefficiënt. Zo kan een gemeente via de kennisbank VIND Handhaving gemakkelijk zelf de relevante regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toevoegen aan de app. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld interne werkinstructies.

Co-creatie

De app is ontwikkeld door Sdu in co-creatie met een aantal gemeenten. ‘Zij hebben in de coronatijd een pilot op straat gedaan en vijf onderwerpen in de app getest. We hebben daarop hele positieve feedback en tips ontvangen. Deze zijn gebruikt voor de eindversie van de app, zoals deze nu leverbaar is,’ vertelt Huverneers.

Feedback gebruikers

Gebruikers van de pilot-versie noemen de app ‘makkelijker in de omgang dan bestaande werksystemen’, zo getuigen de feedbackrapporten. ‘Ik kan heel makkelijk een locatie zoeken en heb daarbij gelijk alle informatie en plannen van aanpak die er beschikbaar zijn.’ Een andere boa zegt de app 100 procent aan te bevelen. ‘Het is zeer gebruiksvriendelijk en heel makkelijk om iets op te zoeken. Je hebt direct alle benodigde informatie bij de hand.’ ‘Zoeken via een andere app is niet meer nodig,’ vult een derde boa aan.

Meerwaarde

Andere gemeenten hebben inmiddels interesse getoond in de app, weet Huveneers. ‘De meerwaarde van de app zit hem er niet alleen in dat een boa precies weet dat hij zelf een goed besluit neemt. Een gemeente weet ook zeker dat dit besluit houdbaar is bij een rechter en dat een eventueel proces-verbaal op basis van de juiste feitcode en aanvullende gronden is opgesteld. Alles moet goed zijn beschreven, anders gaat het alsnog mis. Ook daarin helpt de app. Zaken die geseponeerd worden, kosten een gemeente niet alleen veel geld, maar zorgen ook voor negatieve publiciteit. Dat wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen.”

Meer weten over de VIND Handhaving app? Neem dan contact op met Leonie Evers via 06 27 14 98 71 | l.evers@sdu.nl of Bas Vermeer via 06 10 43 00 04 | b.vermeer@sdu.nl.





Het BOA Event 2023

Op donderdag 2 en vrijdag 3 november vindt de 5e editie van Het BOA Event plaats. Dit is het evenement vol inspiratie, kennis, laatste ontwikkelingen en netwerkmogelijkheden voor handhavers en toezichthouders. Op dag 1 van het event wordt de VIND Handhaving App op ludieke wijze gepresenteerd. Bezoek het BOA event en ga naar huis vol nieuwe weetjes en tips. Zien we je daar?

Bekijk het programma en schrijf je vandaag in >