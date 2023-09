Tuintjes zorgen voor minder afval naast de container

Uit een Amsterdamse proef blijkt dat containertuintjes, plantenbakken rond ondergrondse afvalcontainers, zorgen voor minder afval naast de container. Ze verminderden het aantal zogenoemde bijplaatsingen zelfs met 40 tot 80 procent.

Verschillende gemeenten plaatsen containertuintjes in de strijd tegen bijplaatsingen. De plantenbakken, met daarin verzorgde bloemen en beplanting, zijn ontworpen om rond of bij ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en ontmoedigen het achterlaten van afval naast de container.

Proefinterventie

In de gemeente Amsterdam liep vorig jaar een proef in de stadsdelen Zuid, Oost en Centrum. Op 25 locaties werden de containertuintjes geplaatst, als interventie tegen verkeerd geplaatst afval. De proef werd geëvalueerd aan de hand van metingen van de hoeveelheid bijgeplaatst afval rond de containerlocaties voor en na de plaatsing van de tuintjes. Ook werden er enquêtes gehouden en diepte-interviews afgenomen onder inwoners van de wijken.

Minder bijplaatsingen

Uit de evaluatie blijkt dat de tuintjes inderdaad zorgen voor minder afval naast de container. De vermindering geldt voor alle vormen van afval. Zo werd na twaalf weken 40 procent minder grofvuil, ongeveer 70 procent minder karton, naar schatting 80 procent minder huisvuil en ruim 70 procent minder overig afval naast de containers aangetroffen. Het lijkt er op dat het probleem zich daarbij niet verplaatst naar omliggende containers die niet zo’n tuintje hebben. Een eerdere proef in de gemeente Rotterdam liet ook goede resultaten zien. Hier werden verschillende afvalcontainers omringd door kunstgras met bloemen en buxushagen.

‘Netjes houdt netjes’

De verklaring voor de effectiviteit? ‘Vermoedelijk spelen de tuintjes in op het moreel kompas van bewoners,’ aldus de onderzoekers. Of zoals sommige bewoners zeggen: ‘Netjes houdt netjes.’ De drempel om afval bij een schone afvalcontainer te zetten is waarschijnlijk hoger dan bij een afvalcontainer die omringd is door vuil en afval. ‘Voorwaarde voor de werking van de containertuintjes is dan ook dat de container niet vol en niet gestremd is, de omgeving opgeruimd is en de tuintjes goed onderhouden worden.’

Het nut van containeradoptanten

Een aantal ‘containeradoptanten’ draagt zorgt voor een deel van de tuintjes. Dit zijn bewoners die vrijwillig de tuintjes onderhouden en de container schoon en opgeruimd houden. De werking van de containertuintjes is in veel gevallen zekerder als deze in beheer zijn van een adoptant. Daarnaast is er nog een bijvangst als een tuintje door de containeradoptant wordt onderhouden. Het biedt aanleiding tot een praatje. ’Het versterkt het menselijke aspect van de tuintjes en biedt de kans om buurtbewoners te informeren over het juiste aanbiedgedrag. Verder draagt het bij aan de sociale cohesie en wakkert betrokkenheid aan van buurtbewoners bij een schone buurt,’ aldus de onderzoekers. Ook het type beplanting maakt uit. Zo blijken tuintjes met hogere bloemen en planten beter te werken dan die met lage begroeiing.

Betrokkenheid bewoners hoog

Ook bewoners zijn blij met de containertuintjes. Zeven op de tien denkt dat containertuintjes (heel) goed werken als interventie tegen verkeerd geplaatst afval. De meerderheid van de ondervraagden merkt desgevraagd op dat er minder afval naast de container ligt en minder vaak. Ook vinden ze dat de straat schoner is. Daarnaast lijkt de betrokkenheid van bewoners hoog: veel van hen zijn bereid om te helpen de tuintjes en omgeving schoon en opgeruimd te houden.



Er is wel verschil in tevredenheid tussen de stadsdelen. Zo worden de tuintjes het beste beoordeeld in stadsdeel Centrum en het minst goed in stadsdeel Oost. Van de inwoners van de stad mag er door de gemeente meer ingezet worden op controles op zwerf- of verkeerd geplaatst afval. Ook merken ze op dat containers nog vaak vol zitten en denken ze dat mooiere bloemen of planten de containertuintjes nog verder kunnen verbeteren.