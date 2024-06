Van Huffelen: stuur eerste betalingsherinnering zonder kosten

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) roept gemeenten die dit nog niet doen, op om kosteloze betalingsherinneringen te versturen. Zo schrijft ze in een brief aan de VNG. Van een verplichting is nog geen sprake, hiervoor wordt eerst nader onderzoek gedaan.

Van Huffelen stuurde een brief aan de VNG, waarmee ze gehoor geeft aan de motie van de Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Kat. Over de oproep zegt de staatssecretaris: ’Ik doe dat graag, omdat ik het een sympathieke motie vind, die past bij een overheid die oog heeft voor de menselijke maat en niet meteen straft als iemand iets is vergeten. Ik ben dan ook blij dat deze motie door de Kamer is aangenomen.’

Ze vraagt daarom gemeenten die nog geen kosteloze eerste betalingsherinneringen versturen, te overwegen om dit in het invorderingsproces. Ook roept ze op om in ieder geval te onderzoeken welke mogelijkheden hiertoe zijn.

Onderzoek verplichting

De Kamerleden die de motie indienden vroegen ook om te onderzoeken of het mogelijk is om overheidsinstanties te verplichten eerst een betalingsherinnering zonder kosten te versturen. Zoals dit nu ook voor bedrijven wettelijk verplicht is. De staatssecretaris gaf hiervoor aan de Kamer een terugkoppeling over het onderzoek via de Verzamelbrief Digitalisering.

Ze wacht voor de vervolgstappen op de uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid van ophogingen van de Algemene Rekenkamer. Het standaard versturen van een kosteloze betalingsherinnering maakt daar onderdeel van. Daarbij wordt ook in kaart gebracht ‘welke budgettaire gevolgen dat met zich meebrengt.’ Verder onderzoek is nodig, ‘omdat een betalingsherinnering zonder kosten verschillende wetten met verschillende regimes voor invordering raakt, en nog weinig bekend is over de effectiviteit ervan,’ zo schrijft de staatssecretaris in de Verzamelbrief.

De praktijk

Uit het onderzoek van BZK blijkt dat er organisaties zijn die, ‘om verschillende redenen of zienswijzen’, nog niet hebben gekozen voor een kosteloze betalingsherinnering. Maar ook dat het voor ‘heel veel overheidsorganisaties al de praktijk is,’ zo schrijft de staatssecretaris. ’Veelal om invulling te geven aan de wens om maatschappelijk verantwoord in te vorderen. Daarbij moedig ik de aanpak van organisaties dit dat combineren met persoonlijk contact en het aanbieden van mogelijkheden voor regelingen aan.’

Zo sturen bijvoorbeeld de gemeenten Rotterdam, Tilburg, Zwartewaterland en Valkenswaard al een kosteloze betalingsherinnering, als een eerste termijn is gemist.