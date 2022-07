Vanaf begin 2023 informatie openbaar maken vanuit de Woo

Door de Wet open overheid (Woo) moeten gemeenten bepaalde informatie actief openbaar gaan maken. Er zijn afspraken gemaakt over de implementatiestrategie en welke informatie als eerste geplaatst moet worden vanaf begin volgend jaar, zoals vergaderstukken en convenanten.

Op 1 mei is de Woo gedeeltelijk ingegaan. De opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat, naast informatieverstrekking op verzoek, overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie openbaar moeten maken. Het gaat om zeventien gespecificeerde informatiecategorieën. De verplichting gaat in fases om overheden de tijd te gunnen de openbaarmaking van deze categorieën in te richten.

Implementatiestrategie

Overheidsorganen gaan hun informatie aanbieden op het gezamenlijke platform open.overheid.nl. Gefaseerd en stapsgewijs is met dit platform vanaf begin 2023 de komende jaren steeds meer informatie toegankelijk. Samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en koepels van decentrale overheden (VNG, UvW, IPO) is een implementatiestrategie uitgewerkt. Deze overheden zijn ook vertegenwoordigd in de stuurgroep Platform Open Overheidsinformatie.

Eerste categorieën

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister van Binnenlandse Zaken Bruin Slot over de implementatiestrategie. De stuurgroep besloot om de volgende informatiecategorieën als eerste op te pakken:

bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend

vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden

convenanten

Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie

Naar verwachting wordt het platform begin 2023 opengesteld voor aansluiting en aanlevering van een of meer van deze informatiecategorieën. Bestuursorganen die technisch en organisatorisch klaar zijn worden aangesloten in volgorde van aanmelding. Ze kunnen vooruitlopend op de officiële fasering voor het platform documenten openbaar maken op een eigen webomgeving.

Per categorie

De fasering gebeurt op basis van informatiecategorie, niet op basis van bestuurslagen. Per categorie wordt na een voorbereidingsfase het platform daarvoor opengesteld. Vanaf dat moment kunnen bestuursorganen informatie in die categorie aanleveren, op voorwaarde dat ze voldoen aan de (technische) aanlevereisen.

‘Pas wanneer de aanlevering van een informatiecategorie zich in de praktijk heeft bewezen, wordt een verplichtingsdatum voor die categorie overeengekomen in de stuurgroep en bij koninklijk besluit vastgesteld,’ schrijft de bewindsvrouw. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de verplichting precies gaat gelden.

Geen tijdpad

Van tevoren wordt geen totaalvolgorde of -tijdpad voor alle informatiecategorieën vastgelegd. De ervaringen die bij de implementatie van de eerste categorieën worden opgedaan, vormen de basis voor de volgende openbaar te maken categorieën. Dit zorgt volgens Bruins Slot ‘voor focus en een lerende aanpak’. De stuurgroep besluit telkens over volgende openbaar te maken categorieën.

Totaalplanning

De totale doorlooptijd is volgens de minister op dit moment nog niet realistisch in te schatten. Ze wil het lopende scenario-onderzoek en de uitvoeringstoets afwachten. Ze denkt ‘in 2023 een eerste totaalplanning op te stellen’. Om te zorgen voor ‘heldere sturing en het borgen van draagvlak’ worden volgens Bruins Slot alle stappen in de implementatie voorbereid en doorlopen in nauw overleg met de betrokken overheidsorganen.