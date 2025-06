Nieuwe inzichten over levensloop woningen

Hoeveel woningen zijn er gepland, van hoeveel is de bouw begonnen en hoeveel zijn er recent gebouwd? In het nieuwe CBS-systeem kan dit soort informatie beter verwerkt worden. Daardoor ontstaat er meer inzicht in de levensloop van woningen.

Gemeenten registeren in de BAG wanneer er een bouwvergunning is afgegeven, wanneer de bouw is begonnen en afgerond, of en wanneer de functie is veranderd en wanneer eventueel een sloopvergunning is verleend en het gebouw is gesloopt. Deze data worden al sinds de start van de BAG in 2011 door het CBS gebruikt. Maar gegevens waren niet altijd even makkelijk te combineren.

Meer woningen vergund dan gedacht

In het nieuwe systeem kunnen de gegevens uit de BAG beter verwerkt en gecombineerd worden. Een van de inzichten die dit heeft opgeleverd, is dat er veel meer woningen vergund worden dan gedacht. ‘De bestaande cijfers zijn gebaseerd op enquêtes. Met terugwerkende kracht stelden we op basis van de BAG vast dat er meer woningen waren vergund dan er volgens de enquêtes waren vergund’, zegt Remko Duursma, senior onderzoeker en projectleider bij het CBS.

Nieuwe gegevens

Ook gegevens die eerder niet bekend waren komen in het nieuwe systeem naar voren. Functiewijzigingen, zoals een kantoor dat omgebouwd wordt tot woning, worden nu apart geteld. En cijfers over bijvoorbeeld ingetrokken vergunningen zijn erin opgenomen. Het beeld dat hierdoor ontstaat is niet alleen nauwkeuriger dan eerder, maar ook completer.

Eind juni worden voor het eerst gegevens gepubliceerd die zijn verwerkt via het nieuwe systeem. Het gaat om data van 2015 tot en met mei 2025. Het wordt daarna maandelijks bijgehouden.