Publieke gebouwen kleuren oranje voor gelijkwaardigheid vrouwen

Foto: gemeente Arnhem

Dit jaar kleuren weer publieke gebouwen in veel gemeenten oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. De Nederlandse aftrap van de wereldwijde Verenigde Naties-campagne Orange the World is op donderdag 25 november in Breda.

Vanaf de opening tot en met 10 december vinden activiteiten plaats om de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes hoog op de agenda te krijgen en te houden. UN Women Nederland, de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, coördineert de landelijke activiteiten.

Breda is dit jaar de gaststad voor de aftrap. De Grote Kerk wordt om 19.00 uur oranje verlicht en staat daarmee symbool voor het thema. Veel gemeenten in Nederland kleuren op dit tijdstip ook andere gebouwen, fonteinen en straten oranje.

Aftrap

‘Breda was de afgelopen paar jaar al een actieve gemeente in de campagne en we vinden het fantastisch dat we op 25 november daar de aftrap kunnen doen,’ aldus Marije Cornelissen van UN Women Nederland. Greetje Bos, wethouder in Breda, zegt: ‘Een gelijkwaardige samenleving gaat om meer dan dezelfde rechten voor iedereen. Het gaat ook om veiligheid, weerbaarheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.’

Bos: ‘Het is belangrijk om hier met z’n allen telkens opnieuw het licht op te laten schijnen. Daarom ben ik heel erg trots dat Breda in 2021 gaststad is van de campagne tegen geweld tegen vrouwen.’

Oranje

En zo zijn er meer gemeenten die de campagne, waarvan de geschiedenis teruggaat naar 2013, omarmen. Bijvoorbeeld Venray ‘zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen’ en sluit zich aan bij Orange the World. ‘Daarom kleuren vanaf 25 november de Schouwburg, de fontein op het Schouwburgplein en de brug bij het Raayland College oranje.’

Ook Rotterdam kleurt oranje. Meerdere gebouwen, zoals het KPN-gebouw en het politiebureau Veilingweg, maar ook de Hofpleinfontein en de Erasmusbrug worden speciaal verlicht. Op het Schouwburgplein wapperen meerdere vlaggen om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van vrouwengeweld.

Onacceptabel

Wethouder Roeland van der Zee opent donderdag met een druk op de knop de campagne in Arnhem. Veel Arnhemse gebouwen en bekende plekken beloven oranje te kleuren tot en met 10 december. Van der Zee: ‘Geweld tegen vrouwen is onacceptabel. Als je ziet hoeveel vrouwen ermee te maken hebben, dan moeten we daar aandacht voor vragen. En dat moeten we blijven doen.’

Ook Oss doet mee.