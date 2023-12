‘Vlaardingenoverleg’ opgezet na vele explosies in de regio

Burgemeesters van gemeenten die vallen onder de politie-eenheid Rotterdam zijn gestart met het uitwisselen van ervaringen over de toename van excessief geweld en de vele explosies in regio. Het is een initiatief van burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen. Deelnemers aan het zogenoemde ‘Vlaardingenoverleg’ zullen de komende tijd regelmatig samenkomen.

Het is de afgelopen week flink raak met explosies bij woningen. In Vlaardingen zijn de afgelopen tijd diverse explosies geweest. Het is de zevende explosie dit jaar in de gemeente waarbij een loodgieter vermoedelijk het doelwit was. De burgemeester sloot al enkele panden naar aanleiding van ontploffingen. De gemeente zet, samen met de politie en het OM, extra veiligheidsmaatregelen in zoals zichtbare en onzichtbare surveillance op de al bestaande maatregelen.

In Den Haag waren dit weekend meerdere explosies en in Rotterdam raakte de portiek van een wooncomplex beschadigd. De politie houdt er rekening mee dat dit een vergissing was en dat het eigenlijke doelwit een huis in Dordrecht was. Daar was zaterdagochtend een explosie bij een pand aan de Houttuinen.

Woningsluiting

Ook in Almere was het raak, de burgemeester sloot een woning na explosies in de nacht van 15 op 16 december, en een huis na een ontploffing in de nacht van zaterdag op zondag. ‘Het is afschuwelijk voor alle mensen die dit meemaken. De kans op herhaling wil ik zo veel mogelijk voorkomen. De veiligheid van de buurt staat bij mij voorop. Voor omwonenden, en voor de bewoners van het pand zelf. Daarom heb ik besloten deze maatregel te nemen,’ aldus Hein van der Loo.

Explosies verdriedubbeld

Het aantal incidenten met explosieven is dit jaar bijna 3 keer zo hoog als een jaar geleden. Tot 1 december waren er bij de politie 622 explosies bekend, tegen 228 in heel 2022. De meeste explosies werden geregistreerd door de politie-eenheid Rotterdam, gevolgd door Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland, laat een politiewoordvoerder weten. Onder de Rotterdamse eenheid valt ook de recente reeks explosies in Vlaardingen.

Vlaardingenoverleg

Burgemeester Bert Wijbenga nam daarom initiatief tot het Vlaardingenoverleg, waar ook politie en OM bij betrokken zijn. De burgemeesters hebben politiechef Westerbeke gevraagd voorstellen te doen voor onorthodoxe manieren van werken die bijdragen aan een hoger gevoel van veiligheid van burgers. Wat deze maatregelen zijn, is niet bekendgemaakt.

De burgemeesters zullen de voorstellen gezamenlijk bespreken en nagaan of het werkt en genoeg is. ‘Zodat we het geweld een halt toeroepen en de rust terugkeert in onze buurten,’ aldus de betrokkenen.