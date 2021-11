Amsterdammers kunnen betaald werken naast bijstand

Amsterdam stelt de regeling voor de zogenoemde bijverdienpremie voorlopig open voor alle bijstandsgerechtigden in de gemeente. Inwoners met een uitkering kunnen door te werken een belastingvrije premie verdienen. Dat zou een opstap zijn naar een vaste baan.

Amsterdammers die in de bijstand zitten, kunnen sinds dit voorjaar parttime werken en een deel van de inkomsten houden. Dat recht bestrijkt 30 procent van hun loon, tot een maximum van 219 euro per maand. Deze inkomsten gelden als belastingvrije premie. De bedragen worden eens per half jaar uitgekeerd, zonder dat de maandelijkse uitkering omlaag gaat. De rest van het verdiende geld wordt wel verrekend met de uitkering, zo schrijft Amsterdam.

Meer mensen een baan

Volgens de gemeente heeft de maatregel effect, daarom vindt verlenging plaats tot eind december 2023. Aanvankelijk was de bijverdienpremie een experiment voor een beperkt aantal bijstandsgerechtigden. Uit de proef bleek dat 16 uur of meer per week werken, leidt tot meer parttime werkenden, aldus onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. De hoofdstedelijke afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) liet zien dat dit uiteindelijk een hogere uitstroom uit de bijstand oplevert.

Minder geldzorgen

De bijverdienpremie zou volgens de gemeente ook geldzorgen aanpakken. Verder worden schulden en achterstallige betalingen sneller afgelost, blijkt uit interviews met bijstandsgerechtigden.

De premie heeft geen invloed op inkomensafhankelijke toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag, aldus de gemeente. De uitgekeerde premiebedragen tellen daarentegen wel mee voor het vermogen. Dat kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld als iemand kwijtschelding van belasting aanvraagt.

Gemeenten te streng

Veel gemeenten zouden op dit moment overigens te strenge regels hanteren voor verdienen in de bijstand. Of ze zijn bijvoorbeeld zo snel met ‘verrekenen’ van deze inkomsten dat inwoners erdoor in de problemen komen.