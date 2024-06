Eerste half jaar wietproef in Breda en Tilburg goed verlopen

De burgemeesters van Breda en Tilburg kijken positief terug op hun eerste maanden in het wietexperiment. Ze begonnen vorig jaar als eerste met de verkoop van gereguleerde cannabis. Maandag voegden zich in dat rijtje nog eens 8 andere gemeenten. De bedoeling is dat in september alle wiet die in deze gemeenten verkocht wordt, afkomstig is van de legale teelt.

In de overige 8 gemeenten die meedoen aan de wietproef mag sinds maandag zowel gedoogde als gereguleerde wiet worden verkocht. Die overgangsfase duurt 3 maanden. Breda en Tilburg startten al eind vorig jaar met de aanloopfase. Burgemeester van Breda Paul Depla zegt dat het tot nu toe gelukt is om een systeem op te zetten ‘van teler tot consument’.

Legaal geproduceerd

‘Tegenstanders zeiden heel vaak een beetje smalend: het is staatswiet, niemand gaat dat toch roken. Dat is het sowieso niet, want het zijn particuliere telers. Maar we zien dat de spullen heel goed worden afgenomen,’ aldus Depla tegen het ANP. ‘Consumenten kopen toch liever spullen waarvan ze weten dat het legaal geproduceerd wordt, dan dat ze in feite illegale producten kopen waarvan ze de herkomst niet weten.’

Gereguleerde wiet

Volgens Depla vragen consumenten ook om de gereguleerde wiet. Dat herkent ook burgemeester Theo Weterings van Tilburg. ‘Er is natuurlijk wel een wens bij de coffeeshopexploitanten om meer diversiteit in het aanbod te krijgen, en de telers zijn daar ook mee bezig.’

De aanloopfase van het experiment is nu afgelopen en ook Breda en Tilburg gaan nu mee is de zogeheten overgangsfase. Depla zet de ervaringen van de 2 gemeenten tot nu toe uiteen in een brief aan de gemeenteraad.

Telers

De burgemeesters hopen dat de wiettelers genoeg kunnen telen. Het aantal deelnemende coffeeshops stijgt nu naar ongeveer 80. ‘Het wordt wel spannend,’ zegt Weterings. ‘Ik verwacht dat we het aantal telers deze zomer kunnen uitbreiden van 3 naar minstens 5. De markt vraagt erom, maar het zal hard werken worden voor de telers’. Depla ‘gelooft erin’ dat het gaat lukken.

Illegaliteit

In politiek Den Haag zijn NSC en BBB tegen de uitbreiding van de proef, en de PVV wilde eerder de proef opschorten tot het aantreden van een nieuw kabinet. Alleen de VVD is voorstander. Weterings zou het ‘heel onverstandig’ vinden als de wet wordt ingetrokken. ‘Dan worden we niet alleen het lachertje van Europa, maar ook zullen we meemaken dat de illegaliteit de grote winnaar is’.

Achterdeur

Depla is ook bezorgd dat investeerders afhaken als er twijfels zijn, waardoor er niet meer genoeg geteeld wordt. ‘De gedachte bij 3 van de 4 partijen is dat het experiment vooral zou leiden tot meer gebruik. Maar ons idee is: we veranderen de achterdeur, niet de voordeur. Die voordeur wordt niet breder waardoor meer mensen komen. Tegen NSC, BBB en PVV zeggen we: wil je dat het een illegale markt blijft, die gedomineerd wordt door criminelen?’