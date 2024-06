Tientallen gemeenten willen actie: ‘Pak opgevoerde fatbikes aan’

Een coalitie van bijna vijftig grote- en kleine gemeenten doen samen met verschillende organisaties via een petitie een dringende oproep aan de Tweede Kamer om opgevoerde fatbikes aan te pakken. ‘Er moeten snel maatregelen moeten komen om kinderen en alle medeweggebruikers te beschermen.’

Het gaat om een samenwerking tussen 50 grote- en kleine gemeenten verspreid over heel Nederland, waaronder de gemeente Amsterdam die de petitie aanbood. En ook de Fietsersbond, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL en Artsen Voor Veilig Fietsen.

Zij stellen dat verkeersveiligheid niet langer kan wachten. Zo halen ze recente cijfers van VeiligheidNL aan. Hieruit blijkt dat het bij meer dan de helft van de slachtoffers van ongelukken met fatbikes gaat om kinderen tussen de 10 en 14 jaar en dat een kwart met hersenletsel op de spoedeisende hulp belandt.

Risico’s beperken

Verschillende partijen trokken de afgelopen periode al aan de bel en vroegen de demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) maatregelen te nemen om de risico’s die worden veroorzaakt door de vaak jonge bestuurders te beperken. Zo stuurden eerder de verkeerswethouders van ruim 40 gemeenten een brandbrief.

Verbod op verkoop

Nu het aantal opgevoerde fatbikes snel toeneemt, evenals het aantal ongelukken met vaak jonge slachtoffers, en landelijke maatregelen tot nu toe uitblijven, bundelen de partijen hun krachten. Ze vragen om een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes, net als een onderzoek naar de invoering van een minimumleeftijd en het snel uitvoeren van een landelijke campagne om ouders en kinderen op de gevaren te wijzen. ‘Opgevoerde fatbikes zorgen op steeds meer plekken voor onveiligheid in het verkeer,’ zo schrijven ze.

Onderzoek minimumleeftijd

Het eerder door minister Harbers gepresenteerde aanvalsplan om de problemen met opgevoerde fatbikes te bestrijden is een goede eerste stap. Maar is nog niet genoeg, zo stelt de coalitie. Het verbieden van opvoersetjes zorgt er namelijk niet voor dat er geen opgevoerde fatbikes meer verkocht kunnen worden, zo zijn de partijen van mening.

‘Daarnaast is het van groot belang om een minimum leeftijd te onderzoeken, omdat jonge kinderen de gevaren van met 40 tot 50 kilometer per uur over straat rijden nog niet kunnen inschatten. Ook kunnen de financiële gevolgen voor hun ouders groot zijn, omdat berijders van een opgevoerde fatbike onverzekerd zijn en daardoor kunnen opdraaien voor de ziekenhuiskosten en een schadevergoeding als ze iemand aanrijden.’

Oproep als input voor debat

De oproep is voor Tweede Kamerleden ook input voor het schriftelijke debat over verkeersveiligheid dat deze week plaatsvindt. ‘Daarna hebben zij de mogelijkheid om via moties het (nieuwe) kabinet te verzoeken om het aanvalsplan van minister Harbers aan te scherpen’.