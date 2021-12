Aantal mensen met bijstand terug op niveau voor coronacrisis

Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering neemt al enkele maanden af, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind september ontvingen 419.000 mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd deze uitkering. Dit zijn er bijna 5500 minder dan een jaar eerder. En ruim 2000 minder dan eind maart 2020, vóór het begin van de coronacrisis.

Voor het tweede kwartaal op rij telde het CBS minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. De afname geldt voor elke leeftijdsgroep en varieert van ruim 1000 jongeren tot 27 jaar, tot ruim 3500 mensen tussen de 27 en 45 jaar. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers of Tozo, zijn niet in de cijfers meegenomen.

Uitstroom groter dan instroom

De groei of krimp van het aantal bijstandsontvangers wordt berekend aan de hand van de instroom en uitstroom. De meest recente cijfers gaan over het tweede kwartaal van 2021. Toen stroomden 20.100 mensen de bijstand in en 24.800 mensen verlieten deze. De uitstroom lag dus hoger dan de instroom. In vier van de vijf voorgaande kwartalen was dat volgens de cijfers van het CBS omgekeerd. In de eerste maanden van dit jaar steeg het aantal bijstandsontvangers nog flink.

Alleenstaanden grootste groep

Aan het einde van het eerste kwartaal ontvingen 430.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Alleenstaanden vormden met 43 procent de grootste groep. Ongeveer 20 procent van de bijstandsgerechtigden was alleenstaande ouder, 19 procent vormde een koppel met kinderen en 9 procent had een partner maar geen thuiswonende kinderen.

Van de vrouwen in de bijstand was in het eerste kwartaal 33 procent alleenstaande ouder, onder mannen 3 procent. Voor beide seksen is de bijstandsgroep zonder thuiswonende kinderen het grootst: 55 procent van de mannen, en 34 procent van de vrouwen.

Vergelijking van het eerste kwartaal van 2021 met dezelfde periode in de jaren 2011 en 2016, blijkt dat er niet veel is veranderd in de verhoudingen. Alleen bij vrouwen was er een duidelijke afname van het percentage alleenstaande ouders, van 39 naar 33 procent, aldus het CBS.

Gemeentelijke experimenten

Ook de gemeente Rotterdam zag het aantal inwoners met een bijstandsuitkering stevig dalen. Eind augustus zaten er 35.693 mensen in de bijstand tegenover 36.609 eind april. Dat is een daling van 916 uitkeringen in vier maanden. De gemeente startte onlangs een proef waarbij Rotterdammers in de bijstand die via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een dagbestedingstraject volgen, ook aan het werk kunnen in een beschutte omgeving bij een werkgever.

Verschillende gemeenten experimenteren momenteel op het gebied van bijstand. Amsterdam stelt de regeling voor de zogenoemde bijverdienpremie voorlopig open voor alle bijstandsgerechtigden in de gemeente. Inwoners met een uitkering kunnen door te werken een belastingvrije premie verdienen. Dat zou een opstap zijn naar een vaste baan.

In Eindhoven startte recent de pilot Het Bouwdepot, waarbij zo’n dertig jongeren een jaar lang elke maand 1050 euro ontvangen. Zonder de bijbehorende regels en controle. Het hebben van een financiële basis zou de jongeren de kans geven zichzelf te ontwikkelen en een betere toekomst op te bouwen. De gemeente Loon op Zand deed samen met een adviesbureau onderzoek naar het ‘granieten bestand.’ De gemeente wilde de mogelijkheden onderzoeken om inwoners die langdurig in de bijstand zitten meer te laten participeren en trok hier vier lessen uit.