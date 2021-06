Vooral meer bijstandsuitkeringen voor jongeren

De afgelopen drie maanden ontvingen opnieuw méér mensen een bijstandsuitkering. Aan het eind van het eerste kwartaal lag dit aantal 12.000 boven het jaar ervoor. Onder jongeren is de stijging relatief het sterkst. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In coronajaar 2020 steeg het aantal bijstandsgerechtigden al; eind maart van dit jaar stond de teller op 433.000 uitkeringen. Voor het vierde kwartaal op rij groeit het aantal bijstandsontvangers ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals de inkomenssteun voor zelfstandige ondernemers (Tozo) die in maart 2020 startte in verband met de coronacrisis, zijn hierin nog niet meegeteld.

Elke leeftijdsgroep

In elke leeftijdsgroep waren er aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het grootst, met een aanwas van zo’n 3000. Dit komt overeen met 9 procent. In het volgende cohort, de groep tussen de 27 en 45 jaar, betrof het verschil ruim 3 procent, zo’n 5000 extra bijstandsuitkeringen in absolute termen. Voor de groep ouder dan 45 bleef de groei beperkt tot 1 procent, of 3000 uitkeringen.

Migratieachtergrond

Het aantal bijstandsontvangers zit in de lift onder zowel mensen met een Nederlandse achtergrond als onder mensen met een migratieachtergrond. Bij die laatste groep was de toename wel sterker. Bij de autochtone groep kwam de stijging op iets minder dan 1 procent. Het aantal bijstandsontvangers met een westere migratieachtegrond nam toe met 3 procent, bij een niet-westerse migratieachtergrond was sprake van 4 procent groei.

Instroom hoger dan uitstroom

In drie van de vier kwartalen van 2020 kwamen meer mensen in de bijstand terecht dan er uitstroomden. Alleen in het derde kwartaal was er sprake van een grotere uitstroom. De uitstroom in dit kwartaal is doorgaans hoger dan in de andere kwartalen.