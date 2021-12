Kliklijnen bijstandsfraude schieten als paddenstoelen uit de grond

Het aantal kliklijnen voor fraude blijft stijgen. Bijna tweehonderd gemeenten hebben intussen een meldpunt waar inwoners, indien gewenst anoniem, door kunnen geven dat ze iemand verdenken van bijstandsfraude. Dit blijkt uit onderzoek van radiozender BNR.

Deze meldpunten bieden verschillende mogelijkheden om een vermoeden van fraude te melden. In bijna alle gevallen gaat het om een telefoonnummer en een online formulier. ‘Burgers wordt gevraagd zoveel mogelijk informatie door te geven over de persoon die ze verdenken van fraude, zoals het woonadres en het kenteken van een auto,’ zo schrijft BNR. Veel van de meldpunten geven ook tips voor het herkennen van bijstandsfraude.

Melden via de sociale dienst

Momenteel zijn er 196 gemeenten die zo’n meldpunt hebben. Dit zijn er 47 meer dan twee jaar geleden, een stijging van bijna 25 procent. Niet elke gemeente heeft overigens een afzonderlijk meldpunt in beheer. ‘Er wordt door een flink aantal gemeenten samengewerkt via een gezamenlijke sociale dienst. Inwoners van de samenwerkende gemeenten, kunnen in dat geval hun vermoedens kenbaar maken via meldpunten van deze sociale diensten. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Drechtsteden en in West-Brabant,’ aldus BNR.

Plicht tot inlichten

Iemand die betrapt wordt op bijstandsfraude, moet het teveel ontvangen geld terugbetalen en krijgt meestal een boete. Het plegen van fraude gebeurt op verschillende manieren. Denk aan het verzwijgen van vermogen, bijverdienen zonder dit op te geven of samenwonen terwijl iemand op papier alleen woont. Wie bijstand ontvangt, heeft een inlichtingenplicht. Dit houdt in dat hij of zij de gemeente moet informeren over wat van belang is voor het recht op uitkering.

In 2019 meldden gemeenten overtredingen van de inlichtingenplicht bij zeven procent van hun bijstandsbestand. ‘Het totale aantal bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd bedroeg toen 413.000, wat betekent dat 29.000 mensen de inlichtingenplicht zouden hebben geschonden.’

Niet goed voor sociaal vertrouwen

Dat mensen via een groeiend aantal meldpunten worden aangespoord om hun medeburgers aan te geven voor vermoedelijke bijstandsfraude, baart deskundigen zorgen. Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt aan de radiozender dat dit wantrouwen tussen burgers kan veroorzaken. ‘Voor de sociale cohesie is dit niet goed.’ Zij acht het niet wenselijk dat een burger de rol overneemt van de overheid. ‘Als iemand zich realiseert dat een buurtgenoot hem of haar heeft aangegeven, dan is dat echt wel verwoestend voor het sociaal vertrouwen. En we hebben juist vertrouwen en cohesie in buurten nodig.’