Gemeenten afhankelijk van horeca bij toiletaanbod

Gemeenten zijn erg afhankelijk van horeca als het gaat om toiletaanbod. Dat stelt de Maag Lever Darm Stichting. Nu de horeca dicht is, is er nog meer behoefte aan openbare toiletten. Súdwest-Fryslân, Schouwen-Duiveland en Schiermonnikoog scoren als ‘meest toiletvriendelijke gemeente’.

Volgens de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) maakt de horecasluiting inzichtelijk hoe groot en kwetsbaar het tekort aan toiletten is. De organisatie analyseert elk jaar samen met de HogeNood-app de stand van zaken als het gaat om toiletvriendelijke gemeenten. Van de 7.000 toiletten die in de HogeNood-app genoteerd zijn, zijn er zo’n 600 toiletunits in de openbare ruimte. Daarvan zijn er zo’n 430 altijd open. Ter vergelijking: in het centrum van Parijs staan zo’n 750 openbare toiletten voor iets meer dan twee miljoen inwoners, per inwoner dus meer dan tien keer zoveel.

Coronaproof

‘Wij vinden het onverteerbaar dat mensen in een isolement raken vanwege een gebrek aan toiletten,’ aldus Bernique Tool, directeur van de MLDS en trekker van de Toiletalliantie. ‘We roepen gemeenten daarom ook op om te blijven investeren in zelfreinigende, toegankelijke, openbare toiletunits. Het mes snijdt aan twee kanten: deze toiletunits zijn ook toegankelijk als je een beperking hebt, en ze zijn altijd schoon, wat ze gelijk coronaproof maakt.’

Gemeenten kunnen volgens de organisatie snel op de situatie inspelen door bijvoorbeeld tijdelijke mobiele toiletten te plaatsen en deze direct vindbaar te maken met de HogeNood app.

Nieuwe berekeningen

Dit jaar is er een nieuwe berekening gebruikt waarin gemeenten extra punten krijgen voor openbare toiletunits, goede spreiding van toiletten en rolstoeltoegankelijkheid. Ook is er gekeken naar hoeveel inwoners in een gemeente een openbaar toilet moeten delen. Zo wordt namelijk duidelijk welke gemeenten wel voorzieningen bieden als horeca gesloten is en winkels minder tot geen passanten meer op hun toilet toelaten, zoals op dit moment vanwege de coronamaatregelen het geval is.

Best scorende gemeenten

Met alleen openbare toiletunits (toiletgebouwen in de openbare ruimte) meegerekend zijn Súdwest-Fryslân, Schouwen-Duiveland en Schiermonnikoog de best scorende grote, middelgrote en kleine gemeente.

Als de toiletten van horecazaken waar je als passant naar het toilet kan wél meegerekend worden, is Rotterdam de meest toiletvriendelijke grote gemeente, Utrecht volgt als tweede. Achtkarspelen staat op 1 bij de middelgrote gemeenten en Druten bij de kleine gemeenten.

In de stad en opeens hoge nood? Dan kun je in Utrecht de pot op. Echt! Er zijn verschillende openbare toiletten in de stad, zoals deze urilift op het Lucas Bolwerk. Download de Hoge Nood-app voor een overzicht van de toiletten in de stad. Dan weet je altijd waar je terecht kunt. pic.twitter.com/YUHCOF6zQ1 — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) November 19, 2020

Volgens MLDS zijn deze gemeenten goed op weg om daarmee in hun centrum aan de toiletnorm te voldoen van om de 500 meter een toilet. Verschillende gemeenten die lager op de lijst staan, zijn nog ver van de norm verwijderd. Zo hebben sommige gemeenten die onderaan de lijst voorkomen, geen enkel openbaar of opengesteld toilet.