West Maas en Waal is meest toiletvriendelijke gemeente

Gemeente West Maas en Waal mag zich de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland noemen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De gemeente steeg met stip van de 283e plaats op de ranglijst naar de eerste plek.

De organisatie onderzocht voor de achtste keer op rij hoe het is gesteld met toiletvriendelijke gemeenten. Dat doet MLDS samen met de Toiletalliantie en de HogeNood-app. Hierbij telt bijvoorbeeld het aantal openbare toiletten in een gemeente, net als de spreiding ervan. Ook wordt gekeken naar de (rolstoel)toegankelijkheid, in welke mate gemeentelijke gebouwen en ondernemers hun toiletten openstellen voor passanten en het gemeentelijk beleid.

Top tien

Gemeente West Maas en Waal gaat er dit jaar dus met de eretitel vandoor. Op de tweede plaats staat gemeente Amersfoort die met 767 punten van de derde naar de tweede plaats steeg. De derde plaats wordt met 750 punten ingenomen door de gemeente Veere, de winnaar van vorig jaar. De rest van de top tien op de ranglijst bestaat uit Utrecht, Alkmaar, Hattem, Nunspeet, Amsterdam, Roosendaal en Culemborg. In 2021 ging de eer naar gemeente Druten die in 2020 ook won in de categorie kleine gemeenten.

Opvallend resultaat

Volgens de MLDS lijkt voor de plaatsing van openbare toiletten vaak politieke druk nodig te zijn. ‘Behalve in Veere en Culemborg heeft in elke top-10 gemeente de gemeenteraad aangedrongen op het terugdringen van het toilettekort.’ Daarnaast is een licentie voor HogeNood vaak cruciaal voor die top-10 notering. Maar ‘het beste is om allebei te doen’, aldus de organisatie. Zo stond West Maas en Waal in 2020 nog op plek 347 (van de toen 355 gemeenten). ‘In 2022 stond één zin in het coalitieakkoord, namelijk ‘Stimuleren van meer publiekstoegankelijke toiletten’. Daarna heeft de gemeente via een partnerschap met HogeNood 24 toiletten toegevoegd aan de app en zo de eerste plek bereikt.’

Snelste stijger

De gemeente Steenbergen is de grootste landelijke stijger in 2023 en klom 300 plekken omhoog tot plek 28. Hier heeft de gemeenteraad dit jaar een motie aangenomen om aan te sluiten bij de HogeNood-app. Die licentie heeft de gemeente gebruikt om het aantal toiletten in de app te verviervoudigen.

In de laagste regionen

Onderaan de lijst bungelen de gemeenten Baarle-Nassau, Rozendaal, Voerendaal en Waalre. De vier minst toiletvriendelijke gemeenten hangen volgens de organisatie al jarenlang onderaan de lijst met het rapportcijfer 0. ‘Baarle-Nassau en Waalre zijn zelfs hun enige opengestelde toilet kwijtgeraakt.