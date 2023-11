Nog steeds te weinig opvangplekken asielzoekers

Er zijn volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog steeds dringend extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. Ondertussen gaat een plan voor een grote opvanglocatie in Purmerend niet door, spannen omwonenden in Uden een rechtszaak aan en lukt het de Gelderse gemeenten niet om statushouders te huisvesten.

Het plan van de gemeente Purmerend om een opvanglocatie te realiseren voor tussen de 500 en 1500 Oekraïense vluchtelingen gaat niet door. De gemeente zegt geen geld ervoor te krijgen van het Rijk en daarmee is het onuitvoerbaar. Al is de Noord-Hollandse plaats er wel verbaasd over.

Tijdelijke woningen

De gemeenteraad zou donderdagavond een voorstel behandelen over het realiseren van de tijdelijke woningen. Maar dat is een dag van tevoren geschrapt nadat het college te horen had gekregen dat het Rijk financieel niet wil bijspringen. Op de plek waar de opvang zou komen, wil de gemeente nu permanente woningen bouwen.

Het college wil zich wel blijven inspannen om Oekraïners op te vangen, maar het weet niet wat de gevolgen nu zijn voor de regionale afspraken. Purmerend, dat nu zo’n 540 Oekraïnse vluchtelingen opvangt, zou namelijk ook voor omliggende gemeenten Oekraïners gaan huisvesten. ‘De komende periode gaan we met de regio in gesprek over wat dit betekent voor de regionale opgave en of en hoe wij kunnen voorzien in ons aandeel.’

Voor de rechter

Een groep van ruim 30 omwonenden in Uden heeft de gemeente Maashorst en het COA voor de rechter gesleept. Ze zijn het niet eens met de wijze waarop een groep van 300 asielzoekers in hun ogen in een hotel van Van der Valk wordt ‘gedumpt’. De nieuwe bewoners dienen op 11 december er hun intrek te nemen en mogen er tot uiterlijk 1 oktober 2026 verblijven.

Het COA en Van der Valk Hotel voldoen aan alle voorwaarden die het college stelt aan de opvang van asielzoekers in het hotel, meldt de gemeente. ‘Het college heeft daarom ingestemd met start van de opvang via een zogenaamd gedoogbesluit, in afwachting van een vergunning daarvoor. De procedure voor de vergunning is wel al ingezet, maar dit soort procedures duurt doorgaans minimaal enkele maanden.’

Bezwaarmakers

Volgens de advocaat van de omwonenden handelt de gemeente hiermee ‘onrechtmatig’. Ze kunnen namelijk pas bezwaar maken als er een besluit ligt en dan zitten de asielzoekers al in het hotel. ‘Er is helemaal niets besloten. De gemeente speelt eigen rechter.’ De bezwaarmakers benadrukken niets tegen de komst van asielzoekers te hebben, maar willen wel dat alles qua veiligheid goed is geregeld en er zicht is op ‘een menswaardige opvang’.

Grens bereikt

Gelderse gemeenten stellen volgend de provincie ‘dat de grens is bereikt’ in de opvang van statushouders. Er zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar en ook is er een ‘mismatch’ tussen het type woningen en de mensen voor wie een plek wordt gezocht. De groep statushouders die in opvanglocaties verblijven bestaat voor 80 procent uit. De woningen die vrijkomen zijn echter grotendeels geschikt voor gezinnen.

Volgens cijfers over de eerste helft van 2023 blijft het aantal mensen dat een woning kreeg in Gelderland achter bij het aantal dat er in opdracht van het Rijk moet worden gehuisvest. Van de 51 gemeenten in de provincie hebben er 16 geen achterstand. ‘Deze situatie is problematisch voor gemeenten en woningcorporaties en vraagt om creatieve oplossingen,’ schrijft de provincie.

Doorstroom statushouders

Het COA is onlangs begonnen om gemeenten te benaderen die niet voldoen aan hun wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders. De druk op de asielopvang blijft volgens het COA hoog zolang er geen structurele oplossingen komen. De organisatie geeft steeds updates over de status van het tekort aan opvangplekken.