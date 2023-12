Staan we daar toch opeens op de kaart als Eijsden-Malgraten! En ook nog met het meest onverwachte onderwerp dat ik maar kan bedenken in onze gemeente: natuur. Zeker, we hebben veel natuur en mensen koesteren die, maar beleidsmatig kon ik maar weinig echte betrokkenheid constateren.

Bestemmingsplannen voldoen met een QuickScan, fietsroutes hadden lang voorrang en wil je een ecoduct vanwege de ecologische verbindingen dan concludeert men, dat infra je hoogste prioriteit is. Natuur en landschap zijn in het huidige (CDA) beleid vooral een economische factor om toeristen te lokken en een hindernis voor bouw en landbouw. De bewustwording van het natuurbelang is in het college nog maar minimaal.

1 miljoen euro

In november 2021 peuterde de CDA-wethouder Openbare Werken (zo heette de functie in die raadsperiode even) opeens aan een post van 1 miljoen euro. Die stond al drie jaar in de begroting als geld dat bedoeld was voor de aankoop van ruilgronden ten behoeve van natuur- en landschapsontwikkeling.

Onderbuik

Mijn onderbuik begon zich te roeren, dus ging ik schriftelijke vragen stellen. Bleek dat er geld uit die pot besteed was aan een parkeerplaats. Het college spande zich in om mij ervan te overtuigen, dat de doelstelling natuur- en landschap abusievelijk was vermeld. Dat lukte niet bij mij, maar wel bij de raad.

Bij de begrotingsvergadering 2022 wordt de post hernoemd en heet hij opeens: strategische grondaankopen. In juli 2023 ontvingen we een raadsinformatiebrief waarin het college de richtlijnen mededeelde: ook infra en wonen op 1. Mijn strijd voelde gestreden.

Niet alleen

Gelukkig ben ik niet alleen op de wereld. Mijn oude teamgenoten van GroenLinks pakten het over. PRO (GroenLinks en PvdA) drong erop aan dat de raad zijn kaderstellende taak kon uitvoeren en ze kregen het voor elkaar dat de volledige tekst in de begroting werd opgenomen.

Daarmee kwamen de plannen van het college binnen het kaderstellend bereik van de raad en tijdens deze begrotingsvergadering kregen natuur en landschap hun miljoen euro terug. Dat was één.

Rechtspersoonlijkheid

Bovendien kwam PRO met een motie om de natuur een rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Te moeilijk, dacht ik. Dit college lijkt mij niet in staat daar handen en voeten aan te geven. Alsof je een baby die net op vaste voeding overgaat, mes en vork in handen geeft. Ook hier overweldigde de grootste fractie in de raad mij door de motie te steunen. Hij werd aangenomen.

Tijdens de nazit beweerde de wethouder (in dit college weer als vanouds) Ruimtelijke Ordening tegen de CDA-wethouder landschap en natuur, dat ze die motie natuurlijk gingen negeren. Ik liet hem praten, hij kon dat immers doen. Moties mag je naast je neerleggen.

Bejubeld

De dag erna moet de krant in zijn gezicht zijn ontploft. De raad heeft Eijsden-Margraten op de kaart gezet als pionier voor de rechten van de natuur. Van RTLnieuws en de Volkskrant tot in NRC werd de heldhaftigheid van onze gemeente bejubeld. De natuur werd als grote winnaar van de begrotingsvergadering uitgeroepen.

Nadat ik mijn oud-fractiegenoot feliciteerde met het succes van zijn amendement en de onvoorstelbaar aangenomen motie, adviseerde hij: Hou die glimlach op je gezicht. Inderdaad zeg, ik voel hem aan beide oren.

Hanneke Koene is gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site.