Rode Kruis ingezet bij opvang asielzoekers Ter Apel

Het Rode Kruis gaat helpen bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Op vraag van Vluchtelingenwerk Nederland en onder regie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden basisvoorzieningen geleverd op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Opnieuw worden gemeenten opgeroepen extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren.

De inzet van het Rode Kruis is nodig omdat de wachtkamers al bijna twee maanden iedere nacht worden ingezet voor opvang van asielzoekers, meldt de IND. Ook overdag is het inmiddels noodzakelijk om enkele wachtkamers in te zetten voor opvang. Ze zijn niet geschikt om er langere tijd te verblijven, wat nu wel gebeurt. Er zijn namelijk nog steeds dringend extra opvangplekken nodig voor asielzoekers.

Mobiele douches

Op het terrein van de IND komt een tent met mobiele douches. Daarnaast levert het Rode Kruis extra dekens, luchtbedden, hygiënesets, en douchebenodigdheden. Vrijwilligers gaan helpen, onder andere bij het uitdelen hiervan.

Politiek

‘De hulp van het Rode Kruis biedt tijdelijk verlichting, maar is natuurlijk lang niet genoeg,’ aldus VluchtelingenWerk. ‘Het is van het grootste belang dat we als samenleving gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. De oplossing moet van de politiek komen.’ De organisatie doet opnieuw een dringend beroep op gemeenten om acuut extra opvangplekken te realiseren. Maar ook op de Eerste Kamer ‘om verantwoordelijkheid te nemen en de Spreidingswet aan te nemen’.

Bellijsten

Dat het Rode Kruis wordt ingezet om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ondersteunen, laat zien dat de nood hoog is, zegt demissionair asielstaatssecretaris Van der Burg via zijn woordvoerder. Zijn ambtenaren werken bellijsten af om burgemeesters te overtuigen om opvangplekken te regelen.

De staatssecretaris probeert ‘gemeenten die niet aan hun opvangverplichtingen voldoen’ zover te krijgen dat ze toch mensen op gaan vangen. Het COA benadert gemeenten die niet voldoen aan hun wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders.