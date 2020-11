Lokale partijen winnaars bij herindelingsverkiezingen

Foto: gemeente Oisterwijk

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Brabantse Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn de lokale partijen de grote winnaars, blijkt uit de uitslagen die rond middernacht bekend zijn gemaakt. Ook won Lokaal belang Eemsdelta in de nieuwe gemeente in Groningen. In de plaatsen werd gisteren gestemd vanwege een gemeentelijke herindeling, voor het eerst met coronamaatregelen.

In Oisterwijk zijn bij de herindelingsverkiezingen de VVD en de Partij Gemeente Belangen de grootste geworden. Beide partijen kregen genoeg stemmen voor zes zetels. Het opkomstpercentage was 45 procent. In Vught werd Gemeentebelangen de grootste met 6 zetels, gevolgd door D66 die op 5 uitkomt. Het opkomstpercentage was 51 procent. In Boxtel werd BALANS de grootste partij. In die gemeente is geen zetelverdeling bekendgemaakt, maar enkel het aantal stemmen dat een partij heeft gekregen. De zetels volgen vrijdag.

Eemsdelta

Lokaal Belang Eemsdelta heeft 11 zetels veroverd in de nieuwe gemeente Eemsdelta in Groningen. Daarmee laat het de rest ver achter zich. De partij is een fusie van de drie grootste lokale partijen: Fractie 2014 uit Delfzijl, Gemeentebelangen Appingedam en Loppersum Vooruit. De opkomst van de verkiezingen is uitgekomen op 44,21 procent.

Coronamaatregelen

De herindelingsverkiezingen waren een test voor het stemmen met coronamaatregelen. Kiezers hielden zich goed aan de maatregelen. ‘We krijgen complimenten van inwoners over de organisatie. Mensen voelen zich veilig,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Delfzijl. Onderdeel van de extra maatregelen is dat kiezers na het stemmen hun rode potlood mee naar huis moeten nemen. ‘Ik zie tot nu toe alle mensen naar buiten lopen met hun stempotlood.’

Rustig

Ook in Oisterwijk verliep het stemmen rustig. ‘We hebben mensen opgeroepen gespreid over de dag te komen, in plaats van voor en na het werk. Omdat veel mensen thuiswerken kan dat ook makkelijker.’ Bij het drive-in stembureau in Vught was het aanvankelijk heel rustig. ‘Maar vanaf 09.00 uur werd het een komen en gaan van auto’s.’

Mobiel stembureau

Het mobiele stembureau dat langs verzorgingstehuizen in Boxtel ging, was volgens de voorzitter een succes. ‘Normaal zijn deze tehuizen openbare stemlocaties. Dit keer voeren de zorginstellingen een deurbeleid: alleen bewoners en medewerkers mogen stemmen. Dat geeft rust. Mensen kunnen op hun eigen tempo stemmen, zonder dat ze rekening hoeven te houden met andere kiezers.’

Afstand

Bij de stembureaus mogen niet te veel mensen tegelijk naar binnen, om te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. ‘Dat gaat prima,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel. ‘Een extra medewerker zorgt dat mensen ook buiten in de rij voldoende afstand houden. Iedereen houdt zich super aan de regels.’

Eén controleur

Normaal gaan stembiljet en identiteitsbewijs op het stembureau door meerdere handen ter controle. Nu is er één iemand die beide zaken voor een kiezer controleert. ‘Stembureaumedewerkers geven aan dat ze dat eigenlijk prettiger vinden. Het is efficiënt, maar ook persoonlijker, omdat je wat langer contact kunt maken met een kiezer.’