16 gemeenten starten pilot met vrijwillige ‘tuinrangers’

In 16 gemeenten start een pilotproject van Steenbreek en IVN Natuureducatie met een team van enthousiaste groenliefhebbers. Zij worden opgeleid tot tuinranger en gaan inwoners helpen bij natuurlijke en klimaatbestendige tuinen.

Een natuurvriendelijke tuin levert op verschillende vlakken voordelen op. Zo draagt een groene tuin bij aan de biodiversiteit. Hiermee wordt het ecosysteem versterkt. Groene tuinen helpen ook bij de toenemende uitdagingen van klimaatverandering. Denk aan droogte, hitte en extreme neerslag.

Tuinrangers to the rescue

Hoe krijg je inwoners zo ver om nieuwe stappen te zetten? Tuinrangers zijn ‘getrainde vrijwilligers met een passie voor de tuin’, en kunnen hierbij wellicht een sleutelrol vervullen. Zij voorzien inwoners van praktische tips en advies op maat ‘voor een natuurvriendelijke en klimaatrobuuste tuin’. Zo helpen de rangers een gemeente klimaatbestendiger te worden via de tuinen van inwoners, en door het versterken van de biodiversiteit.

Naar Vlaams voorbeeld

Het project Tuinrangers België staat te boek als een succes in Vlaanderen. Bij de zuiderburen gingen al 42 gemeenten actief aan de slag met het project. Rond de 200 vrijwilligers hebben er meer dan 7500 tuinbezitters geadviseerd voor een toekomstbestendige tuin. Dit jaar startten er 100 nieuwe tuinrangers in 18 nieuwe Vlaamse gemeenten.

Zo’n 95 procent van de tuineigenaren gaat binnen 3 maanden met het advies aan de slag. En 75 procent doet minstens 3 grote aanpassingen die de natuur en of het klimaat ten goede komen.

Pilot in 16 gemeenten

In 16 Nederlandse gemeenten start nu ook een pilotproject van Stichting Steenbreek en IVN Natuureducatie waarbij dit soort tuinrangers inwoners voorzien van simpel en praktisch advies om natuurlijker en klimaatbestendiger te worden. De gemeenten zijn Apeldoorn, Bloemendaal, Capelle aan de IJssel, Coevorden, Doetinchem, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Meppel, Montferland, Nissewaard, Waalwijk, West-Betuwe, Zaanstad, Zaltbommel, Zevenaar, Zoetermeer.

Per gemeente wordt een team samengesteld van 4 tot 8 enthousiaste tuinliefhebbers. Zij krijgen een korte, intensieve opleiding met praktijkdagen en online workshops. In alle pilotgemeenten wordt inmiddels gezocht naar kandidaten die uit het juiste hout gesneden zijn.

Inwoners betrekken loont

IVN Natuureducatie pleitte onlangs voor meer investering in contact met de natuur. Door buitenactiviteiten verbeteren niet alleen de fysieke en mentale gezondheid, ook de biodiversiteit en klimaatbestendigheid in de buurt worden zo een handje geholpen. Dat het betrekken van inwoners loont bij het vergroenen en verduurzamen van tuinen en openbare ruimtes, laten verschillende andere praktijkvoorbeelden ook zien.

Zo is er in de gemeente Zwolle een soortgelijk initiatief. Inwoners met een passie voor groen konden zich aanmelden als groencoach. Hun taak is buurtgenoten te helpen en ondersteunen bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van tuinen en balkons. Wie meedoet krijgt een ‘groenclinic’ met bijvoorbeeld kennis over het aanleggen van een wadi. De groencoach is een initiatief van het Climate Campus programma van de gemeente.

Recordaantal tegels gewipt

Vergroening is ook het doel van het jaarlijkse NK Tegelwippen, waarbij gemeenten samen met inwoners zoveel mogelijk tegels verruilen voor bomen en planten. Dit jaar werd een recordaantal tegels gewipt, namelijk 5,5 miljoen stuks, goed voor 100 voetbalvelden aan groen. Venlo wipte de meeste tegels.

In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ betrekken deze 4 gemeenten jonge inwoners bij groene initiatieven, van een schoolmoestuin tot samen bomen planten. Zo willen ze de jeugd enthousiasmeren en bewustmaken van het belang van de natuur.