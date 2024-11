Spreidingswet voorlopig nog niet ingetrokken

Foto: ANP MARCEL J. DE JONG

Het duurt nog wel even voordat de spreidingswet kan worden ingetrokken. Het wetsvoorstel hiertoe dat asielminister Faber voorbereidt, gaat dit jaar niet meer naar de Tweede Kamer. Gemeenten moeten voorlopig ook nog huisvesting voor statushouders regelen. Verder vraagt Faber gemeenten om meer opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Faber meldt in een Kamerbrief dat het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2025 naar de Raad van State gaat, die daar advies over moet uitbrengen. Daarna moet het voorstel eventueel worden aangepast en wordt het ingediend bij de Tweede Kamer. Daarna moeten beide Kamers de intrekking nog behandelen. Ook dat kan nog maanden duren.

Plannen ingeleverd

De spreidingswet is sinds begin dit jaar van kracht, maar de opvanglocaties zouden pas in juli 2025 klaar moeten zijn. De plannen die de provincies en gemeenten voor extra opvangplaatsen hebben bedacht, zijn begin november ingeleverd. Faber moet daarover uiterlijk eind december een oordeel geven.

Noodmaatregelen

De Asielminister wil de intrekking van de spreidingswet gelijk op laten lopen met de invoering van noodmaatregelen waarover de coalitiepartijen vorige maand een akkoord sloten. Dit wetsvoorstel gaat wel nog dit jaar naar de Raad van State. Faber vraagt om een spoedadvies zodat ze het daarna ‘zo snel mogelijk’ bij de Tweede Kamer kan indienen.

Te weinig plekken amv’s

Het kabinet roept gemeenten verder ‘met klem’ op om bestaande (amv’s) te behouden en nieuwe plekken te realiseren. Er is al lang veel te weinig opvang voor deze jonge asielzoekers en statushouders. Dat is ‘reden tot grote zorg, omdat het om een kwetsbare groep gaat’, schrijft Faber mede namens collega Keijzer van Volkshuisvesting in een verzamelbrief.

Statushouders

In de brief, die dateert van eind oktober en donderdag pas naar de Kamer is gestuurd, staat ook dat gemeenten voorlopig nog huisvesting moeten regelen voor statushouders. Het gaat hierbij om een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen die ze moeten reserveren voor vluchtelingen. Deze voorrangsregel wil het kabinet afschaffen, maar zo ver is het nog niet want daar is een wetswijziging voor nodig.

Uitbreiding tijdelijke huisvesting

De doorstroom naar woningen levert direct ruimte op in de centra waar asielzoekers hun procedure afwachten. Die zitten overvol met statushouders zodat nieuwe asielzoekers in duurdere, maar slechtere noodopvang zitten. Faber schrijft dat samen met Keijzers ministerie wordt gekeken naar de uitbreiding van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. Het kabinet streeft naar sobere doorstroomlocaties voor statushouders in de regio. Dat concept wordt verder uitgewerkt, aldus Faber.