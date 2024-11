Een beter klimaat door duurzame activiteiten

Tijdens de Nationale Klimaatweek, die duurt tot en met 17 november, vraagt Gemeente.nu lokale overheden wat er zoal gebeurt in dit verband. Ter lering, vermaak en inspiratie.

De Nationale Klimaatweek 2024 ving op maandag aan. Het gaat om een initiatief van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Doel van de week is zoveel mogelijk mensen te inspireren voor een beter klimaat. Gemeenten, bewoners en bedrijven houden zich bezig met inspirerende activiteiten, aanvullend op duurzame acties die al het hele jaar door lopen. Denk aan een kledingruilbeurs in het buurthuis, een informatieavond over energie besparen, of een plantaardige straatbarbecue.

Klimaatburgemeesters

Veel activiteiten zijn op touw gezet door tot ‘klimaatburgemeester’ gedoopte buurtbewoners. In de gemeente West Betuwe richt deze zich op jongeren. Zo is er een ’toekomstclub’ opgericht, met ruim 40 jongeren als ‘ambassadeur’. Deelnemende jongeren bedenken elke 3 weken iets nieuws om te ontdekken. De jongeren zijn al met een dijkgraaf en met een molenaar op pad geweest, en ontwierpen in het computerspel Minecraft zogenaamde coolteplekken. Sterrenkijken staat nog op het programma.

Ook in Doetinchem is een klimaatburgemeester actief. Inwoners worden tijdens een workshop en quiz voorzien van handige tips, inspiratie en weetjes. Ook kunnen zij een vragenuurtje bijwonen. In de gemeente Wijchen organiseren klimaatburgemeesters eveneens activiteiten, zoals een ondernemersontbijt en een dag van de ondernemer.

Kinderburgemeesters

Ook trekken ‘kinderburgemeesters’ eropuit voor het klimaat. Zo kunnen kinderen in Apeldoorn textiel ‘upcyclen’ samen met kinderburgemeester Sara. Hier worden bijvoorbeeld oude jeans in een hippe tas veranderd en het oor van een lievelingsknuffel terug genaaid. In Den Helder volgen kinderen van groep 8 een workshop nestkastjes voor huismussen beschilderen, na opening van de week door onder andere de kinderburgemeester.

Kijkje in keuken

In veel gemeenten kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in de keuken van duurzame organisaties, plekken of evenementen. In de Beverwijk kun je bijvoorbeeld op het stadhuis een expositie bezoeken met duurzame verhalen. Van inwoners, ondernemers en van gemeentemedewerkers. Zij vertellen welke duurzame of groene stappen ze hebben gezet.

Verder is er hier een open middag bij een ontmoetingstuin. Ook vindt een informatieavond plaats over zonnepanelen en thuisbatterijen, en een kledingruilavond in de bibliotheek. In de gemeente Den Helder kunnen geïnteresseerden een ’tiny house’ bekijken.

Klimaatcommunicatie

De week leent zich ook voor communicatie over het klimaat, zo hebben verschillende gemeenten bedacht. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop ontvingen bijvoorbeeld een ‘klimaatspecial’ in de brievenbus. Een uitgave boordevol tips. Voor de gemeente Middelburg blijkt de klimaatweek hét moment voor een enquête over duurzaamheid.

Energieadvies

Advies over hoe om te gaan met advies, mag deze week niet ontbreken. In de gemeente Apeldoorn horen inwoners gratis hoe ze kunnen besparen op de energierekening of voor een een groenere tuin. Bedrijven kunnen er meedingen naar een energieprijs. In de gemeente Beverwijk staat een energiecoöperatie op de weekmarkt klaar, met informatie over klimaat, isolatie en energie. De coöperatie deelt gratis radiatorfolie, bespaartips en zaden in groeipapier uit, en er zijn adviseurs aanwezig.

Speelgoed uitkiezen

Ook wordt er volop ingezet op het hergebruiken van spullen en kleding. Zo is in de gemeente Nieuwkoop een speelgoedruilbeurs met ‘uitkiesmiddag’. De hele week wordt speelgoed ingezameld in ruil voor punten waarmee nieuw speelgoed kan worden uitgezocht.