IVN: ‘Betrek bewoners bij groene en gezonde buurt’

IVN Natuureducatie pleit opnieuw voor meer investering in contact met de natuur voor inwoners. Door gezamenlijke buitenactiviteiten verbeteren de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast worden biodiversiteit en klimaatbestendigheid in de buurt zo een handje geholpen. Meerdere gemeenten betrekken hun inwoners al bij een groene en gezonde buurt.

Nieuw Engels onderzoek bewijst dat de natuur een forse impact heeft op het welzijn van mensen, zo schrijft de natuurorganisatie. Groen maakt gelukkig en gezonder, zo is de gedachte. IVN pleit daarom voor meer investeringen in de leefbaarheid van bijna 14.000 buurten.

Door te wandelen, wildzwemmen, samen tuinen te onderhouden en bomen planten zou het geluksgevoel en de eigenwaarde stijgen. ‘Juist in de versteende stad, waar er weinig sociale cohesie is, is eenzaamheid troef. Door samen in de straat aan de slag te gaan, verbeter je de fysieke en mentale gezondheid van bewoners én help je de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de buurt.’

Betrek inwoners

Volgens de organisatie zijn veel inwoners aangewezen op openbaar groen voor hun dagelijkse portie natuurcontact. ‘Maar wie geen eigen tuin of mooi park om de hoek heeft, moet het doen met een overdaad aan grijze stoeptegels en spaarzame openbaar groen dat vooral dienst doet als hondentoilet en vol met afval ligt.’ Door bewoners op straatniveau te betrekken bij de aanpak van een mooie groene wijk, ontstaat er meer saamhorigheid, aldus IVN.

De natuurorganisatie heeft samen met Jantje Beton en JOGG het project Gezonde buurten. Dat is een doe-project waarbij alle omwonenden, van jong tot oud, vanaf de start meedenken over wat er in hun wijk of buurt beter kan als het gaat om natuur, spelen, bewegen en ontmoeten. Er zijn inmiddels meer dan 30 Gezonde Buurten in Nederland en 15 in ontwikkeling.

Geldpotjes van gemeenten

Daarnaast wees de natuurorganisatie inwoners eerder al op de middelen die veel gemeenten beschikbaar stellen voor groenere, duurzame tuinen. Uit onderzoek van verzekeraar Centraal Beheer blijkt namelijk dat ruim de helft van de gemeenten in hiervoor geldpotjes heeft. ‘Als IVN raden we mensen aan om daar gebruik van te maken, want van een koele, groene tuin, worden mens en dier gelukkig.’ Ongeveer een derde van de Nederlandse tuinen is namelijk vrijwel volledig versteend. Door tegels te verruilen voor meer groen, wordt een gemeente beter bestendig tegen klimaatverandering, zoals hevige regenval en hitte.

Praktijkvoorbeelden

In verschillende gemeenten is er aandacht voor het onderwerp en wordt er ook subsidie verstrekt.

Zo werden vorig jaar bijvoorbeeld een recordaantal tegels verwijderd tijdens de landelijke wedstrijd NK Tegelwippen 2023.

Deze 7 gemeentelijke initiatieven dragen bij aan bewustwording onder inwoners en meer biodiversiteit. En ook minder hittestress en wateroverlast door regenbuien. Van een bewegend bos en een ‘3-30-300 regel’ tot een Plant & klaarbox.

Ook deze 6 praktijkvoorbeelden laten zien hoe gemeenten vergroenen.

En deze 4 gemeenten betrekken jonge inwoners bij groene initiatieven om hen te enthousiasmeren en bewust te maken van het belang van de natuur. Van schoolmoestuinieren tot samen bomen planten.

Hulpmiddelen

Om gemeenten te ondersteunen bij het vergroenen is er nog niet zo lang geleden op initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Natuur een handreiking gepubliceerd. Stichting Steenbreek kwam dit jaar met een nieuwe richtlijn en een kansenkaart. Daarmee kun je als gemeenten zien in welke buurten de grootste vergroeningsmogelijkheden liggen.