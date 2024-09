Groeiend aantal mensen woont op vakantieparken

Het aantal mensen dat op een vakantiepark woont blijft toenemen. Op 1 januari 2024 stonden er iets meer dan 59.000 personen ingeschreven met een woonadres op een vakantiepark, 14 procent meer dan 5 jaar eerder. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het dashboard ‘Zicht op Vakantieparken’ van het CBS.

De bewoners van vakantieparken behoorden vergeleken met de rest van Nederland iets vaker tot eenpersoonshuishoudens (28,5 procent tegen een kleine 19 procent). Ook waren ze gemiddeld genomen ouder en nog niet zo lang ingeschreven in Nederland, zo valt op te maken uit de CBS-cijfers.

Dronten aan kop

De provincie Gelderland telde op 1 januari 2024 de grootste groep ingeschreven bewoners van een vakantiepark (10.500), gevolgd door Noord-Brabant (92.000 mensen). Van alle Nederlandse gemeenten, woonden in de gemeente Dronten de meeste mensen (1200) op een vakantiepark. Net iets meer dan in de gemeenten Ommen en Goeree-Overflakkee.

Weinig kinderen

Het aandeel thuiswonende kinderen op vakantieparken is vergeleken met de rest van Nederland relatief laag (17,6 procent). De gemiddelde leeftijd ligt er juist hoger. Mensen die op een vakantiepark wonen zijn gemiddeld ouder (47,5 jaar) dan de gemiddelde leeftijd van alle inwoners van Nederland (42,1 jaar). Ook wonen er relatief veel 65-plussers (26 procent), vergeleken met alle inwoners van Nederland (20 procent).

Bewoners relatief kort in Nederland

Op 1 januari 2024 woonde 32,6 procent van de ingeschreven mensen op vakantieparken nog maar kort in Nederland. Vijf jaar eerder was dit 23 procent. Regionaal zijn er grote verschillen in het percentage immigranten of remigranten dat op een vakantiepark woont. Op de Limburgse parken wonen de meeste immigranten (55,4 procent) in Zeeland de minste (21,9 procent). Ook het aandeel bewoners dat minder dan een jaar in Nederland verbleef, was het hoogst in de provincie Limburg (19 procent).

In de schulden

Verder blijken er steeds meer mensen met problematische schulden permanent neer te strijken op een vakantiepark. In 2023 had 10 procent van de geregistreerde inwoners van vakantieparken problematische schulden. Voor 5 procent was dit een langdurige problematische schuld. Het aandeel mensen dat op een vakantiepark woont en een problematische schuld heeft ligt daarmee iets hoger dan het Nederlands gemiddelde (8 procent).

Ingewikkeld dossier

Over permanent wonen op een vakantiepark is al decennialang veel te doen. Het verbod om permanent intrek te nemen in een vakantiewoning wordt overal in het land met voeten getreden. Bijvoorbeeld op de Veluwe, dat een grote dichtheid aan vakantieparken kent. Daar is door 11 gemeenten en de provincie Gelderland het programma Vitale Vakantieparken in het leven geroepen, onder meer om illegale bewoning aan te pakken.

De cijfers van het CBS betreffen bewoners van vakantieparken die staan ingeschreven. Mensen die wel op een vakantiepark wonen, maar niet zo staan ingeschreven zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Het werkelijke aantal kan dus nog hoger liggen.

Gedogen

In het hoofdlijnenakkoord spraken de coalitiepartijen van kabinet Schoof af om het permanent bewonen van een recreatiewoning te gedogen. Dit in een poging zo bij te dragen aan het oplossen van het huidige woningtekort van inmiddels meer dan 400.000 woningen.

De reguliere woningvoorraad groeit momenteel minder dan 1 procent per jaar, becijferde ING Real Estate dit voorjaar. Het potentieel vakantiewoningen neemt veel harder toe. Sinds 2018 is het aantal niet-woningen met een logiesfunctie – ofwel een gebouw voor een tijdelijk verblijf – tussen de 2 en 4 procent per jaar gestegen tot 141.000 in het eerste kwartaal van 2024.

´Niet rijk rekenen´

Toch is dat op de totale woningvoorraad nog altijd een druppel op de groeiende plaat, aldus het ING Real Estate rapport. Ook programmamanager van Vitale Vakantieparken Rob van Hazel verwacht weinig van het gedoogbesluit en is er geen voorstander van. ‘Den Haag moet zich hier niet rijk mee rekenen’, zei hij tegen NOS nieuws op basis van de vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Volgens hem zijn veel parken helemaal niet geschikt voor permanente bewoning, vanwege de eenvoudige behuizing in stacaravans en chaletjes. Ook het economisch belang om vakantieparken te behouden voor recreatief gebruik is groot volgens Van Hazel. ‘Laat gemeenten daarom vooral zelf kijken wat reëel is, Den Haag zit op te grote afstand.’