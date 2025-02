Overheidsbeleid leidt tot verdwijnen van huurwoningen

Verschillende beleids- en wetswijzigingen voor de woningsector leidden ertoe dat in de tweede helft van 2024 meer verhuurders hun huis te koop zetten. Hiermee zijn deze woningen van de toch al zo krappe huurmarkt verdwenen. Logischerwijs steeg de bestaande koopwoningvoorraad wel, waardoor de kansen van starters op zoek naar een koophuis toenamen.

Gedurende 2024 is het aantal nieuw te koop gezette woningen in de bestaande woningvoorraad behoorlijk opgelopen, tot 71.600 woningen in het vierde kwartaal. In totaal zijn er in het afgelopen jaar 38.000 koopwoningen meer te koop aangeboden dan in 2023, dat komt neer op zo’n 38 procent. Dit blijkt uit de 48ste Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2024, van het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Meer kleine en goedkope woningen

De toename van de woningvoorraad is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de versterkte verkoop van huurwoningen door investeerders en particuliere verhuurders. Met name de Wet betaalbare huur heeft hen er toe aangezet hun woningen uit te ponden, omdat het financieel niet meer aantrekkelijk genoeg is om ze te verhuren. Het woningaanbod dat te koop staat is hierdoor ook enigszins veranderd, zowel qua woningtype als prijsklasse. De verkochte huurwoningen zijn vaker – kleinere – appartementen en behoren veelal tot het minder dure prijssegment.

Koopstarters maken grotere kans

Ideale woningen voor de starters dus die op zoek zijn naar een koophuis. Uit de monitor blijkt dat hun kansen in de tweede helft van 2024 inderdaad duidelijk zijn verbeterd, met de kanttekening dat dit zeer waarschijnlijk tijdelijk is. Dit is terug te zien in de stijging van het absolute en relatieve aantal jongere kopers tot 35 jaar in de door het Kadaster geregistreerde transacties. Het aantal toegekende hypotheken, zoals geregistreerd door Hypotheken Data Netwerk (HDN), is gedurende 2024 eveneens veel sterker gestegen onder de jongere huishoudens (+11 procent) dan voor de totale groep (+6 procent). Bovendien meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een forse toename van het aantal aanvragen voor een Starterslening in de laatste drie kwartalen van 2024.

Minder verhuringen

De keerzijde van de medaille is dat het verkopen van huurwoningen heeft geleid tot een (vooralsnog) geringer aanbod van woningen in de particuliere huursector. Zo meldt de NVM ruim 30 procent minder verhuringen in deze sector over het vierde kwartaal van 2024. Voor mensen die niet kunnen of willen kopen, zijn de alternatieven op de woningmarkt daardoor nog geringer geworden.

Bovendien leidt het kopen van een voormalige huurwoning door een starter niet tot een verhuisketen met nog 1 à 2 verhuizingen in de bestaande voorraad, wat doorgaans wel gebeurt.

Historisch laag

Ondanks de extra verkoop van huurwoningen is het totaal te koop staande woningaanbod in de bestaande woningvoorraad nog steeds historisch laag. Door de licht dalende hypotheekrente gedurende 2023 en de stijgende huishoudinkomens, blijft de vraag naar koopwoningen daarentegen groot. Dit is een voedingsbodem voor aanhoudende prijsstijgingen op de koopwoningmarkt, waarbij de forse stijgingen zoals in het afgelopen jaar wel licht getemperd lijken te worden, aldus de monitor. In het vierde kwartaal stegen de huizenprijzen gemiddeld over Nederland met 11,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Inzoomend op de 4 grote steden, blijkt Utrecht een veel sterkere koopprijsstijging te kennen in het jaar 2024 (+16,5 procent) dan de 3 andere steden (+9 à 10 procent).